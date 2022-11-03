Kocaelispor başkan adayları için BBP’den önemli çağrı: Bir senelik tutarı peşinen bağışlasınlar

Yaklaşan seçim öncesi Kocaelispor başkan adaylarına Büyük Birlik Partisi’nden önemli çağrı geldi. BBP il Koordinatörü Metehan Küpçü, "Şanlı Kocaelispor’umuzun yapılacak olan başkanlık seçimlerinde, sonucu ne olursa olsun, kazananın Kocaelispor olması gerekiyor. Bu sebeple başkanlığımıza aday olacak herkes, belki bir teminat gibi düşünülerek, Kocaelispor’umuza harcayacakları bir senelik tutarı bağış yapmalıdır" dedi.
ÖNEMLİ ÇAĞRI
TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor'da yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi önemli bir çağrı geldi. Büyük Birlik Partisi Kocaeli il Koordinatörü Metehan Küpçü, her adayın harcanacak bir senelik tutarı bağış yapması gerektiği önerisinde bulundu. Yapılan açıklamada, "Kocaelispor kentimizin en büyük değeridir. Gençlik yıllarımızın en güzel zamanları, Hodrimeydan taraftar grubunun içinde, Kocaelisporumuzun peşinde geçti. Kocaelispor ve pek tabii Hodrimeydan taraftar grubu her zaman beraberdir” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.