Karamürsel A.L. proje ekibi Bükreş’ten döndü

Karamürsel Anadolu Lisesi Proje Ekibi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu kapsamında öğretmen görevlendirme ve işbaşı gözlem faaliyeti yürüten Okul Müdürü Hamit Sığırcı, İngilizce öğretmeni Hilal Köprülü ve matematik öğretmeni Serap Han, Romanya’nın Bükreş şehrindeki çalışmalarını tamamlayıp Karamürsel’e döndü.Proje çalışmaları kapsamında 16 Ekim’de Romanya’nın Başkenti Bükreş’e giden ekip, burada XenopolEconomiCollege’te çeşitli temaslarda bulundu.

“GÖZLEM VE ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜK”

Proje çalışmalarının yanı sıra iki ülke kültürlerinin de karşılıklı olarak incelendiğini belirten Okul Müdürü Hamit Sığırcı, Karamürsel Anadolu Lisesi ve XenopolEconomiCollege arasındaki yönetim süreçleri hakkında gözlem ve çalışmalar yürüttük. İngilizce Öğretmenimiz Hilal Köprülü bu okulda Türkiye ve Romanya’daki İngilizce Eğitim Yöntemleri üzerinde çalışıp uygulamalı ders anlatımlarında bulundu. Matematik Öğretmenimiz Serap Han ise derslere girerek Matematik Öğretiminde kullanılan yöntemler üzerinde çalıştı” dedi.

TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Okul Müdürü Hamit Sığırcı, “Proje faaliyetlerini yürütmede her zaman yanımızda olan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE ekibine, proje ortağımız okula giderken gerek ülkemizi ve gerekse Karamürsel’imizi sembolize eden hediyeler konusunda bizlerden desteğini esirgemeyen her zaman okullarımıza yardımcı olan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünden Gülşah Özay’a teşekkür ediyorum. Ayrıca XenopolEconomiCollege’datürkçe derslerinin seçmeli ders olarak okutulması bizleri hem gururlandırdı hem de mutlu etti. Güzel ve verimli bir proje süreci tamamladık. Bundan sonraki Erasmus Projeleri için başvurularımız olacak” dedi.