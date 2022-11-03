03 Kas 2022 - 15:26- Spor G: 03 Kas 2022 - 15:28

Aygün, Trafikçiler Sitesi’ne konuk oldu

İlçe genelinde ziyaretlerini sürdüren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün bu kez Yavuz Sultan Mahallesi’nde Bölge Trafikçiler Sitesi’ne konuk oldu
Aygün, Trafikçiler Sitesi’ne konuk oldu mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçenin farklı noktalarında vatandaşları ziyaret etmeyi sürdürüyor. Kentin tüm dinamikleri ile bir araya gelen Başkan Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilatlarla birlikte ilçe genelinde yer alan sitelere de çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor. Başkanlar Aygün ve Merdan son olarak Yavuz Sultan Mahallesi’nde Bölge Trafikçiler Sitesi’ne konuk oldu. Burada bölge sakinlerine ilçeye kazandırdıkları projeleri aktaran Başkan Aygün, vatandaşların görüş ve önerilerini de dikkatle dinledi.

03 Kas 2022 - 15:26 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.125.823 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aygün, Trafikçiler Sitesi’ne konuk oldu mask
Aygün, Trafikçiler Sitesi’ne konuk oldu
Kocaelispor başkan adayları için BBP’den önemli çağrı: Bir senelik tutarı peşinen bağışlasınlar mask
Kocaelispor başkan adayları için BBP’den önemli çağrı: Bir senelik tutarı peşinen bağışlasınlar
Alemdar:  Gururluyuz mask
Alemdar:  Gururluyuz
Düdük Volkan Okur’da mask
Düdük Volkan Okur’da
Düdük Volkan Okur’da mask
Düdük Volkan Okur’da
World Turk canlı yayınlayacak mask
World Turk canlı yayınlayacak
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL