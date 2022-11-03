Barbaros Dönüşüm Projesi’nde görüşmeler 15 Kasım’a uzatıldı

Körfez İlçesi Barbaros Mahallesi Cevher Dudayev Parkı içerisinde yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uzlaşma Ofisinde Barbaros Mahallesi Riskli Alanında yer alan hak sahipleriyle 11 Mayıs tarihi itibariyle başlayan görüşmeler 15 Ekim tarihinde tamamlanmıştı. Bu süre zarfında hak sahiplerinin yüzde 90’ı ile görüşme sağlandı. Görüşülen kişilerin yaklaşık yüzde 90’ı ile de nakit bedel veya konut karşılığı sözleşme imzalandı. Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler üzerine uzlaşma ofisinin 15 Kasım’a kadar açık kalması kararını aldı.

DERİNCE-KÖRFEZ KENTSEL DÖNÜŞÜM İHALESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Körfez Barbaros Mahallesi'nin taşınması için başlatılan kentsel dönüşüm kapsamında 534 adet konut, 40 adet dükkan ve 1 adet camiyi içeren projenin ihalesi 28 Ekim tarihinde yapıldı. İhale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesi süreci devam ediyor.

GÖRÜŞMELERDE SÜRE UZATIMI

Tapuda intikal işlemlerini tamamlayamayan ve şehir dışında yaşayan hak sahiplerinin talebi sebebiyle uzlaşma görüşmeleri uzatıldı. Barbaros Mahallesi Cevher Dudayev Parkı içerisinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Uzlaşma Ofisi 15 Kasım tarihine kadar açık kalacak.