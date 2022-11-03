Zeytinoğlu dış ticaret rakamlarını değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ekim ayında ihracatımız 21 milyar 298 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat artış oranı yüzde 2.8oldu. Bu ihracat rakamının ekim ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu görüyoruz. Ekim itibariyle on iki aylık ihracatımız ise 253.1 milyar dolara ulaştı” dedi.

EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER

“En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeye baktığımızda en yüksek artışın yüzde 86.3 ile Rusya’ya olduğunu görüyoruz” diyen Zeytinoğlu, “Almaya ile ihracatımızda yüzde 0.6’lık ufak bir gerileme var. Irak’a ihracatımız yüzde 26 artarken, İngiltere’ye ihracatımızda ekimde yüzde 9.4’lük azalma olduğunu görüyoruz. ABD ile ihracatımız ise geçen yıl ile aynı seviyede gerçekleşmiş” ifadelerini kullandı.

İTHALAT VERİLERİ

Ekim ayında ithalatın yüzde 31.9 artışla 29 milyar 303 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Zeytinoğlu, “İthalat alt kalemlerine baktığımızda; hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 32, yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 25.9 ve tüketim malları ithalatında yüzde 39.3’lük artışlar olmuş. Üretim ve yatırıma yönelik artışları olumlu bulurken, tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. İthalat artış hızının ihracatın üzerinde gerçekleşmesinden ekim ayında dış ticaret açığının yüzde 430.4’lük artışla 8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Zeytinoğlu, bunun cari açığa yansıyabileceğini ifade etti.