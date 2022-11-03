5 milyar dolarlık iş hacmi oluşuyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye’nin maddi ve manevi gelişimi için 32 yılı yıldır büyük bir gayretle çalışan MÜSİAD’ın yurt içinde 84, yurt dışında ise 81 olmak üzere , toplam 165 şube ve irtibat noktasına ulaşan teşkilat yapısıyla, 13 bini aşan üyesi ve üyelerine ait olan 60 bin işletmesiyle, Türkiye’de 2 milyon kişiye istihdam sağladığını söyledi.

STRATEJİK HEDEFLER

Hem yerel hem de küresel ölçekte Türkiye’nin en yaygın ve geniş ağa sahip iş dünyası sivil toplum kuruluşlarından biri olduklarının altını çizen Asmalı, “Kapılarını bu yıl 19’uncu kez açan MÜSİAD EXPO, Türkiye’nin 2023 ihracat hedefini gerçekleştirme noktasında önemli bir misyon üstlenmiştir. Pandeminin ardından, yenilikçi stratejik hedeflerle gerçekleştirdiğimiz, MÜSİAD EXPO 2022 ile Türkiye’nin ihracat ve üretim vizyonunu çok daha ileri bir seviyeye taşımayı arzu etmekteyiz. Fuarımız, tüm değerli katılımcılarımıza dijital dünyanın ayrıcalıkları ile yüz yüze iletişimin birleştiği, farklı bir fuarcılık vizyonu sunuyor” dedi.