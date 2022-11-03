Tarhan: Gebzeli halk da iş insanları da il olmak istiyor

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Yaşa Erdoğan ve ilçe yöneticileriyle birlikte Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Nail Çiler ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyareti değerlendiren Tarhan, “Gebze için sanayi ve ticaret büyük bir önem arz ediyor. Bu kapsamda Sayın Çiler ve yönetimine de bölgenin sorunlarının tespiti ve çözümüne katkı yönünden önemli görevler düşüyor” dedi.
“OKYANUSLARDA YÜZÜYOR, DERELERDE BOĞULUYOR”
Kocaeli sanayisinin kalbinin attığı Gebze’ye hak ettiği yatırımların yapılmadığını söyleyen Tarhan, “İlimizdeki 14 OSB’den 4’ü Gebze’de. Gebze sanayisi sadece şehre değil, ülke ekonomisine de önemli katkılar sunuyor. Ama bakıyoruz Gebze okyanuslarda yüzüyor da derelerde boğuluyor. Çok ciddi trafik sorunu var. Altyapı ile ilgili problemler her gün bölge halkının çözülemeyen sorunlarının başında geliyor. Yoğun sanayileşme çevre sorunlarına da sebep oluyor ama bu sorunların çözümü için de Gebze’ye yeterli kaynak sağlanmıyor. Gebzeliler, Gebzeli iş insanlarımız il olmak istiyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.