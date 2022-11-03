Tarhan: Gebzeli halk da iş insanları da il olmak istiyor

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Yaşa Erdoğan ve ilçe yöneticileriyle birlikte Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Nail Çiler ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyareti değerlendiren Tarhan, “Gebze için sanayi ve ticaret büyük bir önem arz ediyor. Bu kapsamda Sayın Çiler ve yönetimine de bölgenin sorunlarının tespiti ve çözümüne katkı yönünden önemli görevler düşüyor” dedi.

“OKYANUSLARDA YÜZÜYOR, DERELERDE BOĞULUYOR”

Kocaeli sanayisinin kalbinin attığı Gebze’ye hak ettiği yatırımların yapılmadığını söyleyen Tarhan, “İlimizdeki 14 OSB’den 4’ü Gebze’de. Gebze sanayisi sadece şehre değil, ülke ekonomisine de önemli katkılar sunuyor. Ama bakıyoruz Gebze okyanuslarda yüzüyor da derelerde boğuluyor. Çok ciddi trafik sorunu var. Altyapı ile ilgili problemler her gün bölge halkının çözülemeyen sorunlarının başında geliyor. Yoğun sanayileşme çevre sorunlarına da sebep oluyor ama bu sorunların çözümü için de Gebze’ye yeterli kaynak sağlanmıyor. Gebzeliler, Gebzeli iş insanlarımız il olmak istiyor” dedi.