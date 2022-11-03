03 Kas 2022 - 15:33- Gündem G: 03 Kas 2022 - 15:34

DYO işçileri: Sadaka değil, zam istiyoruz

Dilovası’nda bulunan DYO fabrikası işçileri, hesaplarına yatan paraları, “Sadaka değil, zam istiyoruz” diyerek fabrikanın önüne bıraktı
DYO işçileri: Sadaka değil, zam istiyoruz mask
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Dilovası ilçesinde bulunan Yaşar Holding'e ait DYO boya fabrikasının işçileri, işverenden ek zam talebinde bulundu. İşveren ile yapılan görüşmeler sonrasında istedikleri zammı alamayan işçilerin hesabına bir miktar para prim olarak yatırıldı. Yatırılan miktarı kabul etmeyen işçiler ise fabrikada eylem yaptı. Alkış ve sloganlarla işvereni protesto eden yüzlerce işçi, hesaplarına yatırılan primleri de zarfların içerisine koyarak fabrikanın yönetim binası önüne bıraktı.
# Dilovası

03 Kas 2022 - 15:33 - Gündem

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