İYİ Parti Körfez’de Toyran’a destek artıyor

Geçtiğimiz hafta sonunda yapılan delege seçimlerinde büyük bir başarı sağlayan ilçe başkan adaylarından İbrahim Ömer Toyran, birçok mahalledeki desteğine mevcut ilçe yönetiminden de isimleri dahil etmeye başladı. Son olarak mevcut İlçe Başkanı Mehmet Candemir’in başkan yardımcılarından Selçuk Sarıçayır da tercihini Toyran’dan yana kullandı.
“TOYRAN’I DESTEKLEME KARARI ALDIK”
İbrahim Ömer Toyran, Sarıçayır ve mahalledeki diğer delegelerle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Buluşma sonrasında destek mesajını açıklayan Sarıçayır, “İYİ Partimizde ilçe başkan adayımız, değerli ağabeyim İbrahim Ömer Toyran ile bir araya geldik. Yavuz Sultan Selim Mahallesi olarak bizleri onurlandırdılar. 4 Aralık’ta yapılacak olan kongremizde mahalle delegeleri olarak İbrahim Bey’i destekleme kararı aldık. İlçemiz ve partimiz için hayırlı uğur olsun” dedi.
HACI OSMAN DELEGELERİ İLE BULUŞTU
Öte yandan İYİ Parti’nin Körfez İlçe Başkan adaylarından İbrahim Ömer Toyran, delege seçimlerinden sonra Hacı Osman Mahallesi’ndeki delegelerle de Körfez Kent mevkiinde bulunan “Konyalım Mutfak” isimli mekanda bir araya geldi. Buluşmada bu bölgedeki delegelerin büyük bir çoğunluğunun kongrede Toyran lehine oy kullanacağı açıklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.