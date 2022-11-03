İYİ Parti Körfez’de Toyran’a destek artıyor

Geçtiğimiz hafta sonunda yapılan delege seçimlerinde büyük bir başarı sağlayan ilçe başkan adaylarından İbrahim Ömer Toyran, birçok mahalledeki desteğine mevcut ilçe yönetiminden de isimleri dahil etmeye başladı. Son olarak mevcut İlçe Başkanı Mehmet Candemir’in başkan yardımcılarından Selçuk Sarıçayır da tercihini Toyran’dan yana kullandı.

“TOYRAN’I DESTEKLEME KARARI ALDIK”

İbrahim Ömer Toyran, Sarıçayır ve mahalledeki diğer delegelerle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Buluşma sonrasında destek mesajını açıklayan Sarıçayır, “İYİ Partimizde ilçe başkan adayımız, değerli ağabeyim İbrahim Ömer Toyran ile bir araya geldik. Yavuz Sultan Selim Mahallesi olarak bizleri onurlandırdılar. 4 Aralık’ta yapılacak olan kongremizde mahalle delegeleri olarak İbrahim Bey’i destekleme kararı aldık. İlçemiz ve partimiz için hayırlı uğur olsun” dedi.

HACI OSMAN DELEGELERİ İLE BULUŞTU

Öte yandan İYİ Parti’nin Körfez İlçe Başkan adaylarından İbrahim Ömer Toyran, delege seçimlerinden sonra Hacı Osman Mahallesi’ndeki delegelerle de Körfez Kent mevkiinde bulunan “Konyalım Mutfak” isimli mekanda bir araya geldi. Buluşmada bu bölgedeki delegelerin büyük bir çoğunluğunun kongrede Toyran lehine oy kullanacağı açıklandı.