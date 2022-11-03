Gaziantep, tanıtım günleri başladı!

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu ve Kocaeli Gaziantepliler Derneği’nin organizasyonuyla İnterteks Fuar Alnında başlayan Gaziantep Tanıtım Günleri devam ediyor. Tanıtım programına; Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Özaygut, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Daire Başkanı Sebahattin Yamak, İstihdam Dairesi Başkanı Öztekin Kaşukci, Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Samet Şengöz, Kocaeli Turizm İl eski Müdürü Adnan Zanburkan, Demokrat Parti İl başkanı Mustafa Nazlıgül, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Kocaeli Çukurovalılar Derneği Başkanı Erdoğan Davut, Kocaeli Aydınlılar Derneği Başkanı Olgun Koçak, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

6 KASIMA KADAR DEVAM EDECEK

‘Şimdi Gaziantep’e Gitme Zamanı’ sloganı ile Gaziantep’in lezzetleri Kocaelilerin beğenisine sunuldu. 1 Kasım’da başlayan tanıtım günleri 6 Kasım’a kadar devam edecek. Çeşitli yarışmaların yer alacağı (baklava ve çiğköfte yeme) programda birbirinden lezzetli ikramlar da yer aldı. Gaziantepliler bu programda memleketlerinin hasretini yemekleri ve kültürünü yakından görerek giderme fırsatı bulurken Kocaelililer de bu eşsiz yemeklerin tadına baktı.Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının ezgileri tanıtım günlerine renk katarken Gaziantepli vatandaşların yanı sıra Kocaeliler Gaziantep yemeklerinin tadına baktı. Gaziantep’in kebabı, ciğer şişi, içli köftesi, çiğköftesi, baklavası, kadayıfı, katmeri ve diğer lezzetleri vatandaşların damağını tatlandırdı.

“DESTEKLERİNİ ESİRGEMEDİLER”

Programda ilk söz alan Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut, “Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.Yine Gaziantep’i ve Gazianteplileri burada yalnız bırakmadınız. KocaeliBüyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Bey’e, Vali Beye çok teşekkür ediyorum. Desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. 2014’te ilk defa Gaziantep’in yöresel lezzetlerini tattırmak için Kocaeli’de tanıtım günü düzenlemiştik. İnşallah nice 8 yıllarımız olsun. Gaziantep’i Kocaeli’ye getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir köprü olduk. İnşallah nice etkinliklerde birlikte oluruz.

“BİZİ BİR ARAYA GETİRDİNİZ”

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Daire Başkanı Sebahattin Yamak ise “8. Gaziantepliler Tanıtım Günlerinde bizi bir araya getiren dernek başkanımıza ve kıymetli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Gözümüzün gördüğü ürünlerle bedenimize şifa olan manevi dünyamızı zenginleştiren Gaziantepimiz’e yüzümüzde tebessümler açtıran Gaziantepli hemşehrilerimize; Büyükşehir Belediye BaşkanımızDoç. Dr. Tahir Büyükakın’a en kalbi selamlarını iletiyorum. Programınız hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.