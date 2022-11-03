03 Kas 2022 - 15:57- Asayiş G: 03 Kas 2022 - 16:13

Paramparça olan otomobilde can pazarı

Körfez ilçesinde içinde 1'i bebek 5 kişinin bulunduğu otomobil elektrik direğine çarptı. Korkunç kazada 4 kişi yaralandı, bebek ise yara almadan kurtuldu. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Kaza, Esentepe Mahallesi Abdülhamit Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan D. idaresindeki 06 HJ 12 plakalı Opel marka otomobil, yokuş çıkarken kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle içinde 1'i bebek 5 kişinin bulunduğu otomobil adeta paramparça oldu. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Vatandaşlar, 2 buçuk yaşındaki bebeği ve 3 yaralıyı otomobilden çıkardı, yolculardan Ali D. ise araçta sıkıştı. Kazadan yara almadan kurtulan 2 buçuk yaşındaki Yasemen isimli bebek ile ekipler gelene kadar vatandaşlar ilgilendi.

4 kişi yaralandı

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan yolculardan Ali D. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Volkan D., Ali D., Hatice Ö. ve ismi öğrenilemeyen yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ali D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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03 Kas 2022 - 15:57 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

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