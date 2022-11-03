Paramparça olan otomobilde can pazarı

Kaza, Esentepe Mahallesi Abdülhamit Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan D. idaresindeki 06 HJ 12 plakalı Opel marka otomobil, yokuş çıkarken kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle içinde 1'i bebek 5 kişinin bulunduğu otomobil adeta paramparça oldu. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Vatandaşlar, 2 buçuk yaşındaki bebeği ve 3 yaralıyı otomobilden çıkardı, yolculardan Ali D. ise araçta sıkıştı. Kazadan yara almadan kurtulan 2 buçuk yaşındaki Yasemen isimli bebek ile ekipler gelene kadar vatandaşlar ilgilendi.
4 kişi yaralandı
İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan yolculardan Ali D. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Volkan D., Ali D., Hatice Ö. ve ismi öğrenilemeyen yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ali D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.