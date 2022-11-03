Çınar Akademi’nin açılış kurdelesini Türk siyasetinin önemli figürleri kesecek

Gençlerin geleceğe umutla baktığı İzmit Belediyesi Çınar Akademi’nin resmi açılış töreni 5 Kasım Cumartesi günü saat 17.30’da gerçekleşecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla hayata geçirilen Çınar Akademi açılış töreninde önemli misafirleri ağırlayacak.
TÜM İZMİTLİLER DAVETLİ
5 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek olan İzmit Belediyesi Çınar Akademi’nin açılış törenine Türkiye siyasetinin önemli figürlerinden geçmiş dönem bakanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın katılım sağlayacak. Mehmet Ali Paşa Mahallesi Demokrasi Bulvarı no:71/1 adresinde yer alan Çınar Akademi’nin açılış törenine tüm İzmitliler davetlidir.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.