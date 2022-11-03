03 Kas 2022 - 16:43- Gündem G: 03 Kas 2022 - 16:45

Çınar Akademi’nin açılış kurdelesini Türk siyasetinin önemli figürleri kesecek

İzmit Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği yaratmak adına hayata geçirdiği Çınar Akademi’nin 5 Kasım’da yapılacak açılış törenine geçmiş dönem bakanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ın teşrifleriyle gerçekleşecek
Çınar Akademi’nin açılış kurdelesini Türk siyasetinin önemli figürleri kesecek mask

Gençlerin geleceğe umutla baktığı İzmit Belediyesi Çınar Akademi’nin resmi açılış töreni 5 Kasım Cumartesi günü saat 17.30’da gerçekleşecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla hayata geçirilen Çınar Akademi açılış töreninde önemli misafirleri ağırlayacak.

TÜM İZMİTLİLER DAVETLİ

5 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek olan İzmit Belediyesi Çınar Akademi’nin açılış törenine Türkiye siyasetinin önemli figürlerinden geçmiş dönem bakanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın katılım sağlayacak. Mehmet Ali Paşa Mahallesi Demokrasi Bulvarı no:71/1 adresinde yer alan Çınar Akademi’nin açılış törenine tüm İzmitliler davetlidir. 
# türkiye, İzmit belediyesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

03 Kas 2022 - 16:43 - Gündem

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