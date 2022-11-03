Yarım kalan konut projelerine özel destek paketi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kocaeli Ticaret Odası heyetiyle Ankara’ya giden KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Kredi Garanti Fonu Başkanı Erdoğan Özegen ile de özel bir görüşme gerçekleştirdi. İş insanlarına alternatif finansman kaynakları sunulması taleplerini Özegen’e ileten KOTO heyeti, bu görüşmeden müjdeyle döndü.

ALTERNATİF FİNANS KAYNAKLARI

Ziyarette yaptığı konuşmasında, iş dünyasının finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılarla ilgili bilgi veren Başkan Bulut, “Kocaelili iş insanlarımız, fiziki ve pazar alanlarını genişletmek, büyümek istiyor. Bunun için alternatif ve uygun maliyetli finansman kaynaklarına ihtiyaç duyuluyor. Böylesi bir dönemde bu hamleler hayati önem arz ediyor. İş dünyasına desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNE ÖZEL PAKET

Başkan Bulut’un bu talebine müjdelerle cevap veren KGF Başkanı Erdoğan Özegen, yarım kalan konut projelerinin tamamlanmasına yönelik hazırlanan ‘İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi’ ile yatırım yapmak isteyen işletmelere verilecek olan ‘Yatırım Destek Paketi’ni açıkladı. Özegen, “İnşaatçılara yönelik destek paketiyle; Kredi başvuru tarihinden azami 30 iş günü önce; yapı denetim kuruluşlarınca tespit edilen ve İlgili İdare tarafından onaylanan seviyeye göre asgari %30’u tamamlanmış ve henüz tamamı bitmemiş konut projelerinin tamamlanması hedeflenmektedir” diyerek aranan şartları sıraladı.

İMALATTAKİ KOBİLERE DE DESTEK PAKETİ

“İnşaatçılara yönelik destek paketi dışında İmalat Sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler için de ‘Yatırım Destek Paketi’ hazırlanmıştır. Öncelikli olarak imalat sanayiinde faaliyette bulunan işletmeler ile ihracatçı işletmeler başta olmak üzere yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ Dışı işletmelerin yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarında kullandırılmak üzere finansman sağlanması hedeflenmektedir. Bu pakette yatırım ve işletme kredisi olmak üzere 2 tür destek yer almaktadır” diye konuştu.