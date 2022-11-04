Kocaelispor zorlu Van virajında!

Kocaelispor sezonun 13. maçında ülkemizin güzide şehirlerinden, Van ilinin temsilcisi Vanspor ile karşılaşacak. Kocaeli Stadı’ndaki mücadele saat 14.00’te başlayacak. FuchsportsTR ve World Turk’ten canlı olarak yayınlanacak mücadeleyi Aksaray’dan Volkan Okur yönetecek. Yeşil siyahlılarda hedef Van virajını hasarsız dönüp olası İskenderun puan kaybı sonrası liderliğe yükselerek bir sonraki hafta karşılaşacağı İskenderun’a lider gitmek.
MEHMET YILMAZ YOK
12 maç sonunda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi sonrası topladığı 27 puanla lider İskenderunspor’u 1 puan arkasından takip eden Kocaelispor zorlu bir maça çıkıyor. Rakip, Doğu’nun marka şehirlerden Van’ı temsil eden Vanspor. Kocaeli Stadı’ndaki karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. Zonguldak Kömür maçında kırmızı kart gören Mehmet Yılmaz maçta forma giyemeyecek. Bu futbolcunun yerine Yiğit Canguru’nun oynaması, olmazsa Mehmet Taş ya da Mehmet Sak’ın devşirileceği düşünülüyor.
KADRO AYNI
Klasik kadroda başka bir değişikliğe gidilmeyecek. Buna göre kalede Gökhan, savunmada Yiğit Canguru ya da Mehmet Taş, Atila, Diogo, Yalçın, önlerinde Yusuf Cihat ve İlyas Kubilay, sağda Samed Ali, solda Cem Ekinci, forvete yakın bölgede Tayfun ve ileride ise Okan 11’i ile sahaya çıkılması bekleniyor. Hastalanan ve yine hastaneye yatırılan Beykan’ın da toparlandığı ve kadrodaki yerini alacağı belirtildi. Kaleci Gökhan ile Atila ve Yalçın kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcuların İskenderun maçı öncesi kesinlikle eksilmemeleri gerekiyor.
RAKİPLER TAKILABİLİR
Maç saatinde çok iyi bir hava 12. adamı bekliyor olacak. 26 derecelik sıcaklıktaki mücadelede bilet fiyatları 15 ile 70 lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunulacak, kapılar ise saat 12.00 itibari ile açılacak. Cumartesi mesaisinde rakipleri de zor maçlar bekliyor. İskenderun, Ankara Demir deplasmanına çıkacak, Bucaspor, Fethiye’yi ağırlayacak, Karacabey ise Ankara’da Etimesgut’un konuğu olacak.
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR
VANSPOR
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Volkan Okur, Necmi Demir, Caner Eroğlu
YAYINLAR: World Turk, FuchsportsTR
HAVA: 26 derece açık
BİLET: 15-70 TL.
KOCAELİSPOR
GÖKHAN DEĞİRMENCİ
CANGURU YA DA TAŞ
ATİLA TURAN
YALÇIN KILINÇ
DIOGO ÖZÇAKMAK
YUSUF CİHAT ÇELİK
CEM EKİNCİ
TAYFUN AYDOĞAN
İLYAS KUBİLAY YAVUZ
SAMED ALİ KAYA
OKAN EKEN
VANSPOR
HAYDAR YILMAZ
ERKUL KÜÇÜK
MİRAÇ ACER
ALİHAN KUBALAS
EMRAH TACİR
MUHAMMED ALİ DOĞAN
UĞUR ADEM GEZER
MUHSİN YILDIRIM
UĞUR CAN
BARIŞ SAĞIR
YASER HACIMUSTAFAOĞLU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.