Kocaelispor zorlu Van virajında!

Kocaelispor sezonun 13. maçında ülkemizin güzide şehirlerinden, Van ilinin temsilcisi Vanspor ile karşılaşacak. Kocaeli Stadı’ndaki mücadele saat 14.00’te başlayacak. FuchsportsTR ve World Turk’ten canlı olarak yayınlanacak mücadeleyi Aksaray’dan Volkan Okur yönetecek. Yeşil siyahlılarda hedef Van virajını hasarsız dönüp olası İskenderun puan kaybı sonrası liderliğe yükselerek bir sonraki hafta karşılaşacağı İskenderun’a lider gitmek.

MEHMET YILMAZ YOK

12 maç sonunda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi sonrası topladığı 27 puanla lider İskenderunspor’u 1 puan arkasından takip eden Kocaelispor zorlu bir maça çıkıyor. Rakip, Doğu’nun marka şehirlerden Van’ı temsil eden Vanspor. Kocaeli Stadı’ndaki karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. Zonguldak Kömür maçında kırmızı kart gören Mehmet Yılmaz maçta forma giyemeyecek. Bu futbolcunun yerine Yiğit Canguru’nun oynaması, olmazsa Mehmet Taş ya da Mehmet Sak’ın devşirileceği düşünülüyor.

KADRO AYNI

Klasik kadroda başka bir değişikliğe gidilmeyecek. Buna göre kalede Gökhan, savunmada Yiğit Canguru ya da Mehmet Taş, Atila, Diogo, Yalçın, önlerinde Yusuf Cihat ve İlyas Kubilay, sağda Samed Ali, solda Cem Ekinci, forvete yakın bölgede Tayfun ve ileride ise Okan 11’i ile sahaya çıkılması bekleniyor. Hastalanan ve yine hastaneye yatırılan Beykan’ın da toparlandığı ve kadrodaki yerini alacağı belirtildi. Kaleci Gökhan ile Atila ve Yalçın kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcuların İskenderun maçı öncesi kesinlikle eksilmemeleri gerekiyor.

RAKİPLER TAKILABİLİR

Maç saatinde çok iyi bir hava 12. adamı bekliyor olacak. 26 derecelik sıcaklıktaki mücadelede bilet fiyatları 15 ile 70 lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunulacak, kapılar ise saat 12.00 itibari ile açılacak. Cumartesi mesaisinde rakipleri de zor maçlar bekliyor. İskenderun, Ankara Demir deplasmanına çıkacak, Bucaspor, Fethiye’yi ağırlayacak, Karacabey ise Ankara’da Etimesgut’un konuğu olacak.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR

VANSPOR

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Volkan Okur, Necmi Demir, Caner Eroğlu

YAYINLAR: World Turk, FuchsportsTR

HAVA: 26 derece açık

BİLET: 15-70 TL.

KOCAELİSPOR

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

CANGURU YA DA TAŞ

ATİLA TURAN

YALÇIN KILINÇ

DIOGO ÖZÇAKMAK

YUSUF CİHAT ÇELİK

CEM EKİNCİ

TAYFUN AYDOĞAN

İLYAS KUBİLAY YAVUZ

SAMED ALİ KAYA

OKAN EKEN

VANSPOR

HAYDAR YILMAZ

ERKUL KÜÇÜK

MİRAÇ ACER

ALİHAN KUBALAS

EMRAH TACİR

MUHAMMED ALİ DOĞAN

UĞUR ADEM GEZER

MUHSİN YILDIRIM

UĞUR CAN

BARIŞ SAĞIR

YASER HACIMUSTAFAOĞLU