Metehan Küpçü’den yerinde öneri

Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları İl Koordinatörü, sıkı Kocaelisporluluğu ile bilinen genç iş insanı Metehan Küpçü’den çok yerinde bir öneri geldi. Küpçü, 19 Kasım ya da 4 Aralık’ta Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkanlığı aday olacakların, Kocaelispor için harcayacakları bir senelik tutarı bağış yapma çağrısında bulundu.
EN GÜZEL ZAMANLARIMIZDA
Kocaelispor’un kentin en büyük değeri olduğunun altını çizen Küpçü açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Gençlik yıllarımızın en güzel zamanları, Hodrimeydan taraftar grubunun içinde, Kocaelispor’umuzun peşinde geçti. Kocaelispor ve pek tabii Hodrimeydan taraftar grubu, her Kocaelili vatandaşımız gibi bizim de en hassas yanlarımızdan biri. Şanlı Kocaelispor’umuzun yapılacak olan başkanlık seçimlerinde sonucu ne olursa olsun, kazananın Kocaelispor olması gerekiyor.
BAĞIŞ YAPMALIDIR
Bu sebeple başkanlığımıza aday olacak herkes, belki bir teminat gibi düşünülerek, Kocaelispor’umuza harcayacakları bir senelik tutarı bağış yapmalıdır. Kim başkan seçilirse seçilsin, eli güçlü olup, Kocaelispor’umuza başarılı ve bayrağı aldığı yerden çok daha yukarıya taşıyacak bir başkanlık yapması gerekir. Tüm adaylarımızı, bu hassasiyete davet ediyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.