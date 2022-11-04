Gençler sahaya çıkıyor

İlimizi Bölgesel Gelişim liglerinde temsil eden 16 ve 17 yaş grubu takımlarımızın 4. hafta maçları bugün oynanacak.
KOCAELİSPOR U-17 İZMİR’DE
17’lerde, 2. Grup’ta 3’te 3 yapan ve liderliği elinde bulunduran Kocaelispor, 2’de 2 yapan Karşıyaka’nın konuğu olacak. İzmir Hasan Türker Sahası’ndaki maç 12.00’de başlayacak. 1. Grup’ta 3 maç sonunda 7 puan toplayan Belediye Derincespor, Beyoğlu Yeni Çarşı’nın konuğu olacak, aynı gruptaki Darıca Gençlerbirliği, Düzce’de ilk galibiyetini arayacak. 2 maç da saat 15.00’te başlayacak.
BELEDİYE DERİNCE U-16, FENERBAHÇE İLE
16’larda 1. Grup’ta 3 maçını da kazanan Kocaelispor haftayı maç yapmadan geçecek. Beşiktaş’ın 5 futbolcusunun milli takımda olması neden ile siyah beyazlıların yaptığı başvuru sonrası Beşiktaş – Kocaelispor U-16 maçı 16 Kasım’da oynanacak. 16’lardaki diğer temsilcilerimiz 4 puanlı Belediye Derincespor, Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Darıca Gençlerbirliği de Düzcespor ile yine deplasmanda karşılaşacak. 2 maç da 12.00’de başlayacak.
BÖLGESEL GELİŞİM U-17 - 2. GRUP
12.00: Karşıyaka – Kocaelispor
1. GRUP
15.00: Belediye Derince – Beyoğlu Yeni Çarşı
15.00: Düzcespor – Darıca GB.
BÖLGESEL GELİŞİM U-16 - 2. GRUP
12.00: Karşıyaka – Kocaelispor
1. GRUP
12.00: Düzcespor – Darıca GB.
12.00: Fenerbahçe - Belediye Derince
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.