Gençler sahaya çıkıyor

İlimizi Bölgesel Gelişim liglerinde temsil eden 16 ve 17 yaş grubu takımlarımızın 4. hafta maçları bugün oynanacak.

17’lerde, 2. Grup’ta 3’te 3 yapan ve liderliği elinde bulunduran Kocaelispor, 2’de 2 yapan Karşıyaka’nın konuğu olacak. İzmir Hasan Türker Sahası’ndaki maç 12.00’de başlayacak. 1. Grup’ta 3 maç sonunda 7 puan toplayan Belediye Derincespor, Beyoğlu Yeni Çarşı’nın konuğu olacak, aynı gruptaki Darıca Gençlerbirliği, Düzce’de ilk galibiyetini arayacak. 2 maç da saat 15.00’te başlayacak.

BELEDİYE DERİNCE U-16, FENERBAHÇE İLE

16’larda 1. Grup’ta 3 maçını da kazanan Kocaelispor haftayı maç yapmadan geçecek. Beşiktaş’ın 5 futbolcusunun milli takımda olması neden ile siyah beyazlıların yaptığı başvuru sonrası Beşiktaş – Kocaelispor U-16 maçı 16 Kasım’da oynanacak. 16’lardaki diğer temsilcilerimiz 4 puanlı Belediye Derincespor, Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Darıca Gençlerbirliği de Düzcespor ile yine deplasmanda karşılaşacak. 2 maç da 12.00’de başlayacak.

BÖLGESEL GELİŞİM U-17 - 2. GRUP

12.00: Karşıyaka – Kocaelispor

1. GRUP

15.00: Belediye Derince – Beyoğlu Yeni Çarşı

15.00: Düzcespor – Darıca GB.

BÖLGESEL GELİŞİM U-16 - 2. GRUP

12.00: Karşıyaka – Kocaelispor

1. GRUP

12.00: Düzcespor – Darıca GB.

12.00: Fenerbahçe - Belediye Derince