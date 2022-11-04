U-19’lar Bodrum’da

Kocaelispor Elit U-19 takımı bugün Bodrumspor ile karşılaşacak. 4 maçta 2 galibiyet 2 de beraberlik elde eden yeşil siyahlılar gece yola çıktı ve sorunsuz bir şekilde otele giriş yaptı. 6 puanlı yeşil siyahlılar 4 puanı bulunan Bodrumspor ile Göltürkbükü Sahası’nda karşılaşacak ve mücadele saat bugün 11.30’da başlayacak.