Süper Amatör Lig A’da bu maçlar kaçmaz

Güçlü takımların buluşma noktası olarak değerlendirilen Süper Amatör Lig A Grubu’nda cumartesi mesaisinde zorlu maçlar oynanacak. 9. haftayı lider Bağdat bay geçecek.

KÖSEKÖY MÜ DİLOVASI MI?

Haftanın maçı Köseköy Yakup Altun Stadı’nda oynanacak. 15 puanla dördüncü sırada yer alan Köseköy Ateşspor’un rakibi 17 puanla ikinci Dilovası Belediye olacak. Kritik karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. Günün bir diğer zorlu maçında Cephanelik Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak. 12 puanla 7. sırada yer alan ve her geçen gün oyununu güçlendiren Bekirderespor, aynı puanla 6. sırada Arslanbey Organize ile zorlu bir maça çıkacak.

YARALI ÇAYIROVA, DAMLAR’I KONUK EDİYOR

Saat 17.00’de 3 maç oynanacak. Çınarlıspor’a mağlup olan ve bu sezonki ilk yenilgisini elde ederek üçüncü sıraya gerileyen Çayırovaspor, 2 puan son sırada yer alan Başiskele Damlarspor’u konuk olacak. Çayırova’yı mağlup ederek ne kadar ciddiye alınması gereken bir takım olduğunu ortaya koyan 9 puanlı Çınarlıspor, 3 puanla 12. sırada yer alan Seka Doğanspor’a konuk olacak.

SIRRIPAŞA – KARAMÜRSEL İZLENİR!

İyi futbolunu skora yansıtmakta zorlanan 3 puanlı Alikahyaspor’un Cephanelik Stadı’ndaki rakibi Gebze Beylikbağı olacak. Saat 18.00’de ise Sırrıpaşa FK, Karamürselspor’u Derince Stadı’nda konuk edecek. Bu maçta Sırrıpaşa adına kırmızı kart cezalısı Yolcu forma giyemeyecek.