Lider Körfez GB. kazanmaya devam ediyor! “3-0”

1. Amatör Lig A Grubu’nda 7. hafta oynanan üç maçla sona erdi. Lider Körfez Gençlerbirliği 8. sıradaki Bahçecikspor’u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlı ekipte 3 puanı getiren golleri Haydar (2) ve Akif attı.

SİNAN BU KEZ ATTIRDI

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısında tek gol vardı. Günün etkili iki ismi Akif’in pasında Haydar topu ağlara gönderdi. (1-0) İkinci yarıda da etkili bir oyun ortaya koyan Körfez temsilcisinde Sinan’ın pasında Akif ağları buldu ve fark 2’ye çıktı. Finali ise yine Sinan’ın pasında ilk golün sahibi Haydar yaptı ve mücadele 3-0 sona erdi. İlimizin özel santrforlarından Sinan Çalık yaptığı 2 asistle dikkat çekerken, Körfez Gençlerbirliği 7 maç sonunda puanını 19’a çıkardı, Bahçecikspor ise 4 puanda kaldı.