Darıcaspor hata yapmadı “4-2”

1. Amatör Lig A Grubu 7. hafta maçında Darıcaspor sahasında Acısu Belediyespor ile karşılaştı. Darıca Nene Hatun Stadı’nda oynanan ilk yarısı 1-1 biten mücadeleyi Darıcaspor 4-2 kazandı ve puanını 13’e çıkara.

İLK YARI KARŞILIKLI GOLLER

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Günün başarılı isimlerinden Ahmet Çağın organize bir atak sonucu takımını öne geçirdi. “1-0” Acısu ekibi bu gole karşılık verdi ve devre 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Darıcaspor golleri bulan taraftı. İkinci 45 dakikada Ahmet Çağın, kaptan Yusuf Balcı ve Murat Taşçı’ın golleri ile maçı 4-2 kazanan Darıcaspor haftayı 13 puanla beşinci sırada tamamladı. Acısu ekibi ise 1 puanla sona sırada yer aldı.

FATİH TEK ATTI 3 ALDI

Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Derince Yavuzspor sahasında Çayırova Fatih’e 1-0 mağlup oldu. Çayırova Fatih bu değerli galibiyetle puanını 14’e çıkardı ve 13 puanın Yavuzspor’un üzerinde haftayı üçüncü sırada bitirdi. Çarşamba akşamı Gölcük İdmanyurdu, Kartepe Belediyesi’ni 1-0, İzmit Yenimahalle de İzmit Gençlerbirliği’ni 4-2 mağlup etmesini bildi.

YAVUZ DEPLASMANINA ÇIKIYOR

A Grubu’nda Körfez Gençlerbirliği 19 puanla liderliğini sürdürüyor. İkinci sıradaki İzmit Yenmahalle 16, üçüncü Çayırova Fatih’in 14, dördüncü Yavuzspor ve beşinci Darıcaspor’un 13’er, altıncı Gölcük İdmanyurdu’nun da 12 puanı bulunuyor. A Grubu’nda 8. hafta maçları yarın oynanacak. Darıcaspor, Yavuzspor ile zorlu bir maç daha oynayacak.