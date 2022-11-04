Darıcaspor hata yapmadı “4-2”

1. Amatör Lig A Grubu 7. hafta maçında Darıcaspor sahasında Acısu Belediyespor ile karşılaştı. Darıca Nene Hatun Stadı’nda oynanan ilk yarısı 1-1 biten mücadeleyi Darıcaspor 4-2 kazandı ve puanını 13’e çıkara.
İLK YARI KARŞILIKLI GOLLER
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Günün başarılı isimlerinden Ahmet Çağın organize bir atak sonucu takımını öne geçirdi. “1-0” Acısu ekibi bu gole karşılık verdi ve devre 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Darıcaspor golleri bulan taraftı. İkinci 45 dakikada Ahmet Çağın, kaptan Yusuf Balcı ve Murat Taşçı’ın golleri ile maçı 4-2 kazanan Darıcaspor haftayı 13 puanla beşinci sırada tamamladı. Acısu ekibi ise 1 puanla sona sırada yer aldı.
FATİH TEK ATTI 3 ALDI
Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Derince Yavuzspor sahasında Çayırova Fatih’e 1-0 mağlup oldu. Çayırova Fatih bu değerli galibiyetle puanını 14’e çıkardı ve 13 puanın Yavuzspor’un üzerinde haftayı üçüncü sırada bitirdi. Çarşamba akşamı Gölcük İdmanyurdu, Kartepe Belediyesi’ni 1-0, İzmit Yenimahalle de İzmit Gençlerbirliği’ni 4-2 mağlup etmesini bildi.
YAVUZ DEPLASMANINA ÇIKIYOR
A Grubu’nda Körfez Gençlerbirliği 19 puanla liderliğini sürdürüyor. İkinci sıradaki İzmit Yenmahalle 16, üçüncü Çayırova Fatih’in 14, dördüncü Yavuzspor ve beşinci Darıcaspor’un 13’er, altıncı Gölcük İdmanyurdu’nun da 12 puanı bulunuyor. A Grubu’nda 8. hafta maçları yarın oynanacak. Darıcaspor, Yavuzspor ile zorlu bir maç daha oynayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.