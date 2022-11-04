04 Kas 2022 - 15:47- Spor G: 04 Kas 2022 - 15:48

Maşukiye’de nefis maç
Maşukiye’de nefis maç mask
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1. Amatör Lig B Grubu’nda bugün güzel maçlar var. Üst sıraları hedefleyen 10 puanla 5. sıradaki Maşukiyespor aynı puanla 6. sıradaki Çerkeşli’yi ağırlayacak. Maşukiye Stadı’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak. Aynı saatte zor bir maç daha var. Zirve hesapları yapan ve 15 puanla 3. Sırada bulunan Bağçeşme’nin rakibi 13 puanla 1 basamak altında yer alan Anadolu  1071 mücadelesi nefes kesecek.

LİDERİN RAKİBİ SELANİK

17 puanla lider konumda bulunan Darıca Türkeli, 6 puandaki Selanikspor’u Nene Hatun Stadı’nda konuk edecek ve maç 17.00’de başlayacak. Saat 19.00’da ise geçtiğimiz hafta ilk galibiyetini alan Körfez Esen’in rakibi 1 puanla son sırada yer alan Derince Gençlerbirliği olacak. Şampiyonluk adaylarından Eşmespor ise Kavaklıspor’u Fatih Karagöz Stadı’nda ağırlayacak.
# Amatör

04 Kas 2022 - 15:47 - Spor

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