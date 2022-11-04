Lider Kandıra renktaşı Çubuklu Bala’yı ağırlıyor

1. Amatör Lig C Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Kandıra Gençlerbirliği, renktaşı Çubuklu Bala’yı ağırlıyor. Kandıra Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Aynı saatte alt sıralardan kurtulmak isteyen Yazlıkspor ile yukarıda tutunmaya çalışan Beylikbağı Karadeniz takımları Kavaklı Stadı’nda galibiyet mücadelesi verecek.
YENİYALI BAY
Son sıradaki Derince Birlikspor ile altıncı sıradaki Gölcük Çiftlikspor arasındaki Derince Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak. Haftanın maçında üçüncü sıradaki Karatepe’nin rakibi beşinci sıradaki Uzuntarla olacak. Arslanbey Stadı’ndaki mücadele saat 17.00’de başlayacak. İkinci sıradaki Yeniyalı Barbarosspor haftayı bay geçecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.