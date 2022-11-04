04 Kas 2022 - 15:47- Spor G: 04 Kas 2022 - 15:49

Lider Kandıra renktaşı Çubuklu Bala’yı ağırlıyor
Lider Kandıra renktaşı Çubuklu Bala’yı ağırlıyor mask

1. Amatör Lig C Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Kandıra Gençlerbirliği, renktaşı Çubuklu Bala’yı ağırlıyor. Kandıra Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Aynı saatte alt sıralardan kurtulmak isteyen Yazlıkspor ile yukarıda tutunmaya çalışan Beylikbağı Karadeniz takımları Kavaklı Stadı’nda galibiyet mücadelesi verecek.

YENİYALI BAY

Son sıradaki Derince Birlikspor ile altıncı sıradaki Gölcük Çiftlikspor arasındaki Derince Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak. Haftanın maçında üçüncü sıradaki Karatepe’nin rakibi beşinci sıradaki Uzuntarla olacak. Arslanbey Stadı’ndaki mücadele saat 17.00’de başlayacak. İkinci sıradaki Yeniyalı Barbarosspor haftayı bay geçecek.
# Amatör

04 Kas 2022 - 15:47 - Spor

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