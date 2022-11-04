04 Kas 2022 - 15:48- Spor G: 04 Kas 2022 - 15:49

İki amatör maçın stadı değişti
İki amatör maçın stadı değişti mask

Futbol İl Temsilcisi ilimizdeki iki amatör maçın stadının değiştiğini duyurdu. Buna göre 8 Kasın Salı günü Metin Oktay Stadı’nda saat 19.00’da oynanması gereken 41 Karadeniz -Gebze Tayfun U-16 maçı aynı gün ve aynı saatte Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda ve 9 Kasım Çarşamba günü Metin Oktay Stadı’nda saat 19.00’da oynanması gereken Gebzespor-Darıcaspor U-16 maçı da aynı gün aynı saatte Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda oynanacak.
# Futbol, Amatör

04 Kas 2022 - 15:48 - Spor

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