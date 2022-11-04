Kandıralılar Derneği, ilçede seri ziyaretlerde bulundu

Kocaeli Kandıralılar Derneği, Kandıra’ya tayini çıkan ve göreve başlayan Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Kandıra İlçe Emniyet Müdürü Halil Oğlakkaya’ya hoş geldin ve hayırlı olsun dileklerini sundu. Dernek yönetimi, Türkiye Muhtar Derneği Kandıra Şube Başkanı Mustafa Satılmış veKandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Horoz’u ziyaret ederek başarı temennilerinde bulundu. Öte yandan Ahmatlı’daki işyerinde ortalama 70 kadın işçi çalıştıran ve Ahmatlı’daki atölyesinde iç giyim malzemesi üreten Eren Tekstil yöneticisi Ünal Kızılağıl’a hayırlı ve bol kazançlar diledi.

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70 yılını kutlayan ve aldığı neticelerle Kandıralılar arasında mutluluk sebebi olan, Kandıra Gençler Birliği Futbol Kulübü Başkanı Tansu Okan ve Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Akın’ı antrenman sahasında oyuncuları ile birlikte tebrik etti ve başarılarının devamını dilediler. Kocaeli Kandıralılar Derneği’nin ziyaretlerine 15. Başkan Sinan Yolcu, Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, İnşaat Müh. BaturhanÜretürk, İdareci Salim Yaşar, İş insanı Altınay Uçar, SAÜ Öğretim Görevlisi Adem Arı, Türk Telekom Kandıra Şube Müdürü Hamza Tüfenk, Yönetmen Sertaç Tugay, e. Futbol Hakemi Volkan Yaşar katıldı.