Karamürsel’de Kızılay Haftası kutlandı

Atatürk Ortaokulu ve Karamürsel Kızılay Şubesi tarafından düzenlenen ‘Kızılay Haftası’ programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, okul öğrencilerinin hazırladıkları oratoryo, şiir, koro ve orkestra gösterileri sergilendi. Kızılay Haftası nedeni ile ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesi ile program sona erdi.

BİN KİŞİYE İKRAMDA BULUNULDU

Programda, Karamürsel Kızılay Şubesi Aş Evi tarafından kurulan çadırda bin kişiye etli pilav ayran ve tatlı dağıtılırken okul bahçesinde bulunan Kan Bağış Tırı’ndabağışta bulunmak isteyen vatandaşlardan kan alındı. Programa Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Atatürk Ortaokulu Müdürü Necmettin Şahin, Karamürsel İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çetin Yıldız, AKP İlçe Başkanı Sait Mete, AKP Karamürsel Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin, okul müdürleri, STK’lar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.