04 Kas 2022 - 15:49- Gündem G: 04 Kas 2022 - 15:51

KOVİAD, Yeni Bankacılık Sistemi’ni konuştu

Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği (KOVİAD) üyeleri 'Yeni Bankacılık Sistemi' konulu söyleşi programı ile bir araya geldi.

KOVİAD, Yeni Bankacılık Sistemi’ni konuştu mask
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Vakıfbank Yahya Kaptan Şube Müdürü Koray Beyazıt'ın sunumuyla 'Yeni Bankacılık Sistemi' konulu söyleşi programı dernek binasında gerçekleştirildi. Dernek yöneticilerinin yoğun ilgi gösterdiği program kapsamında fikir alışverişinde de bulunuldu. 

“BİR NEVİ EĞİTİM ALIYORUZ”

Programa katılım sağlayan üyelere ve sunumuyla faydalı bilgiler aktaran Vakıfbank Yahya Kaptan Şube Müdürü Koray Beyazıt’a teşekkürlerini sunan KOVİAD Başkanı Harun ReşitKocagöz, “Biz iş insanları olarak bankalar ile sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Gelişen, sürekli yeni kararların alındığı ve yeniliklerin geldiği bir sistem söz konusu. Ticaretle uğraşan iş insanları olarak bu anlamda geri kalmayalım istedik. Bu akşam burada ticari hayatımıza etki edecek çok faydalı bilgiler edindik.Koviad olarak, her alanda her anlamda üyelerimizle istişarelerimize devam ediyoruz. Düzenlediğimiz söyleşi programları ile bir nevi eğitim alıyoruz” dedi.

VİNOV HAKKINDA BİLGİ VERDİ

'Yeni Bankacılık Sistemi’ üzerinden KOVİAD üyelerine bilgilendirmelerde bulunan Vakıfbank Yahya Kaptan Şube Müdürü Koray Beyazıt, “Vakıfbank’tan Yenilikçi, Dijital ve Güvenilir yeni bir ödeme ve tahsilat yöntemi olan VİNOV hakkında sizlere bilgilendirmelerde bulunmak istiyorum. Vinov, müşterilerimizin ileri vadeli ödeme ve tahsilatlarını VakıfBank garantisi ile gerçekleştirebildiği geleneksel ödeme ve tahsilat ürünlerinin bütün özelliklerini kapsayan ayrıca yeni ve benzersiz özellikleri ile bankacılık deneyiminin dijital deneyim ile birleştiği inovatif, dijital ve güvenilir bir tahsilat ve ödeme ekosistemidir” dedi.

 

# eğitim

04 Kas 2022 - 15:49 - Gündem

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