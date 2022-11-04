BİHMED’den 5. Sınıf İmam Hatiplilere hediye

BİHMED, ilçede eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren İmam Hatip Ortaokullarının 5. sınıflarında eğitim gören 276 öğrenciye Başiskele İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHMED) tarafından suluk ve kalem hediye edildi. Başiskele İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Selim Karaosmanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Çelikiz ve Mehmet Şahin, Başiskele Altınkent İmam Hatip Ortaokulu, Kullar İmam Hatip Ortaokulu, Yuvacık İmam Hatip Ortaokulu, Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Ozan Özen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek 5. sınıfta okuyan öğrencilerin gülümsemelerine ortak oldular.

SINIFLARI GEZDİLER

Başiskele Altınkent İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mesut Akbaş, Kullar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Gökhan Mermer, Yuvacık İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ekrem Kızıltaş, Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Şerife Halıcı ve Şehit Ozan Özen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ayşe Yavuz Yüksel ve okul idarecileriyle birlikte sınıfları gezen BİHMED heyeti, öğrencilere suluk ve kalemlerini teslim ettiler.

KARAOSMANOĞLU DA EŞLİK ETTİ

BİHMED heyetinin Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu ziyaretine Önceki Dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İmam-Hatip Halil Konakçı ve Başiskele Din Görevlileri Dernek Başkanı ve Başiskele Barbaros Camii İmam Hatibi Kadir Çelikiz de eşlik ettiler. Başiskele İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği, 5. Sınıf öğrencilerinin yanı sıra imam hatip ortaokulu ve liselerinde okuyan diğer öğrencileri de unutmayarak 1000 kız öğrenciye kalem hediye etti.