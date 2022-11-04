Bağımsız Fotoğrafçılar’da Oruçoğlu sunum yaptı

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu’nun önceki akşamki konuğu topluluk üyesi Hüseyin Gökhan Oruçoğlu oldu. Oruçoğlu yaptığı sunumda sokak ve stüdyo ortamında çekilen fotoğraflar arasındaki farklardan bahsetti. Sokakta çekilen portre fotoğrafları hakkında bilgiler verdi. Daha sonra stüdyo ortamında yaptığı örnek çekimler üzerinde ışık kullanımı hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Kendi stüdyosunu KBFT üyelerine açan ve üyelerin gelişimine katkıda bulunan Oruçoğlu, yakın zamanda yeni bir stüdyo atölyesi düzenleyerek katkılarına devam edecek.