Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu’nun önceki akşamki konuğu topluluk üyesi Hüseyin Gökhan Oruçoğlu oldu. Oruçoğlu yaptığı sunumda sokak ve stüdyo ortamında çekilen fotoğraflar arasındaki farklardan bahsetti. Sokakta çekilen portre fotoğrafları hakkında bilgiler verdi. Daha sonra stüdyo ortamında yaptığı örnek çekimler üzerinde ışık kullanımı hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Kendi stüdyosunu KBFT üyelerine açan ve üyelerin gelişimine katkıda bulunan Oruçoğlu, yakın zamanda yeni bir stüdyo atölyesi düzenleyerek katkılarına devam edecek.
04 Kas 2022 - 15:50- Kültür-Sanat Güncelleme: 04 Kas 2022 - 15:51
Bağımsız Fotoğrafçılar’da Oruçoğlu sunum yaptı
Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu tarafından düzenli bir şekilde gerçekleştirilen sunum etkinliğinin önceki akşamki konuğu KBFT üyesi Hüseyin Gökhan Oruçoğlu oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.