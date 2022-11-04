1993’te Kocaeli'de yaşayan Yığılcalılar’ın yardımlaşma ve dayanışması amacı ile kurulan Yığılcalılar Derneği yönetimi, Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.Dernek Başkanı Nezih Ekrem Keleş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Muhammet Akbaş, Kerim Keleş, Melih Can Er ile birlikte AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili ve aynı zamanda hemşerileri olan Ayşe Keşir’imakamında ziyaret ettiler. Milletvekili Keşir ile derneğin çalışmaları hakkında istişare ettiler. AKP’li Milletvekili Ayşe Keşir’i de dernekte misafir etmek için kendisinden söz aldılar. Sonrasında Anıtkabir’e ziyarette bulunarak Ata’nın huzuruna çıktılar.
04 Kas 2022 - 15:51- Gündem Güncelleme: 04 Kas 2022 - 15:52
Yığılcalılar Derneği, Ankara’ya gitti
Kocaeli Yığılcalılar Derneği Başkanı Nezih Ekrem Keleş ve yönetimi Ankara’ya giderek öncelikle AKP Düzce Milletvekili olan hemşerileri Ayşe Keşir’i, ardından Anıtkabir’i ziyaret ettiler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.