Yığılcalılar Derneği, Ankara’ya gitti

1993’te Kocaeli'de yaşayan Yığılcalılar’ın yardımlaşma ve dayanışması amacı ile kurulan Yığılcalılar Derneği yönetimi, Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.Dernek Başkanı Nezih Ekrem Keleş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Muhammet Akbaş, Kerim Keleş, Melih Can Er ile birlikte AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili ve aynı zamanda hemşerileri olan Ayşe Keşir’imakamında ziyaret ettiler. Milletvekili Keşir ile derneğin çalışmaları hakkında istişare ettiler. AKP’li Milletvekili Ayşe Keşir’i de dernekte misafir etmek için kendisinden söz aldılar. Sonrasında Anıtkabir’e ziyarette bulunarak Ata’nın huzuruna çıktılar.