04 Kas 2022 - 15:51- Gündem G: 04 Kas 2022 - 15:52

Seymen İlkokulu’nda Cumhuriyet coşkusu
Seymen İlkokulu’nda Cumhuriyet coşkusu mask
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Başiskele’de ilk defa Cumhuriyet Coşkusu balo tadında kutlandı.29 Ekim tarihinde saat 18.30’da başlayan program gecenin geç saatlerine kadar devam etti.Murat Bizel ve Ritim Show, Altı 16 Grubu Konseri, öğrencilerden koro halinde Cumhuriyet şarkıları, havai fişek gösterisi, lazer ışık gösterisi ve Pınar Süer konseri ile program sona erdi.

SPONSORLARA TEŞEKKÜR BELGESİ

Programa sponsor olan velilere teşekkür belgesi takdim edildi.İl ve ilçe genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren 6 öğrenciye ödülleri takdim edildi. Programa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya katılım sağladı.Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin bolca eğlendiği ve coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 99. Yıldönümü ilçenin her yerinden gelen misafirlere de açıktı. Miray BAKLACI
# eğitim

04 Kas 2022 - 15:51 - Gündem

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