Aras: Vatandaş ekmek de mi yemesin?

Yeniden Refah Partisi genel başkanını seçmek için 6 KasımPazar günü Ankara Arena Spor Salonu’nda2’nci Olağan Büyük Kongresi’ni topluyor. Kongreye sayılı günler kala partinin Kocaeli teşkilatı da hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Parti genel merkezinin çalışması kapsamında basın toplantısı düzenlendi. İl Başkanı Aras, ilk olarak ekmek zammına tepki gösterdi, ekonomik krizden bahsetti. Daha sonra büyük kongre için hazırlık çalışmalarından bahsederek iktidara geldiklerinde hayata geçirecekleri projelerini sıraladı.

“HİÇ UTANMANIZ YOK MU?”

İl Başkanı Mehmet Aras ilk olarak partinin ilçe gençlik kolları başkanları ile toplantı yaptı. Sonrasında il yönetim kurulunu toplayarak çalışmalara son şeklini verdi. Aras, iktidara ekonomi üzerinden sert tepki göstererek, “Hiç utanmanız yok mu, nedir bu ekmek zammı? Vatandaş artık ekmek de mi yemesin?” diye sordu. “Bu işi ancak Fatih Erbakan düzeltir” dedi.

“60 BİN KİŞİ İLE KONGRE YAPACAĞIZ”

Aras, “Yeniden Refah Yeniden Erbakan’ mottosuyla gerçekleştireceğimiz kongremizde bin 225 kayıtlı delegemiz, partimizi 2023’teki kritik seçimlere taşıyacak parti yönetimini belirleyecek.Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, kongreye tek aday olarak girecek. 2. Olağan Büyük Kongremizde 60 binin üzerinde katılımla yeni bir rekora imza atacağımıza inancımız tamdır” dedi.

ATACAKLARI 4 TEMEL ADIMI SIRALADI

1) Milli Görüş birinci 40 yılda yıllık 70 milyar dolar kaynak bulmuştu. Biz de yılda 150 milyar dolar kaynak oluşturacak projelerimizi hazırlayacağız.

2) Denk bütçe ve havuz sistemi ile faiz giderlerini azaltacağız.

3) Kamuda israfı önleyeceğiz.

4) İmtiyazlı holdinglere bağlanan hortumları keseceğiz.

• Oluşturacağımız kaynak ile emekliye, memura, işçiye yüzde 150 maaş zammı yapacağız.

• Çiftçiye-köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik, en yüksek taban fiyatlarını vereceğiz.

• 81 ilimize 681 Refah Projesi ile işsizliği ortadan kaldıracağız.

• Vatandaşın, küçük esnafın, çiftçinin borçlarının faizini biz üstleneceğiz.

• Haksız ve fahiş vergileri ortadan kaldıracağız.

• Gençlerimize kaliteli eğitim sağlayacağız.

• Kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracağız.

• EYT’lilere emeklilik hakkı, atanamayan öğretmenlere atama sağlayacağız.

• Paylaşımda Adalet – Yönetimde Adalet – Yargıda Adalet’i tesis edeceğiz.