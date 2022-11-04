Atakent Cihan Hastanesi’nin 2 müdürü organlarını bağışladı

Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan “Organ Bağış Haftası” nedeniyle Atakent Cihan Hastanesi, İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile organ bağışı standı açtı. Günün anlam ve önemi hakkında bilgilendirme yapılan stantta çalışanlar, hastalar ve hasta yakınları organ bağışında bulundu. Özel Atakent Cihan Hastanesi’nde kurulan organ bağış standında bağışta bulunan ilk kişiler, Hastane Genel Müdürü Latif Sezgin ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülhan Taner oldu.

ORGAN BAĞIŞINA DAVET ETTİLER

Organ bağışı hakkında halk arasında dolaşan spekülatif bilgilerin de açıklamaya kavuşturulduğu stantta, toplumsal farkındalığı ve bilinci artırmaya yönelik bilgilendirmede bulunuldu. Hastane içinde yer alan dijital mecralarda da organ bağışının önemi hakkında yayın yapan Atakent Cihan Hastanesi, herkesi bir umut bekleyen hastalar için organ bağışında bulunmaya davet etti.