04 Kas 2022 - 15:54- Sağlık G: 04 Kas 2022 - 15:55

Prof. Dr. Bilgehan Tosun’a birincilik ödülü

Atakent Cihan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilgehan Tosun, katıldığı kongrede sunduğu sözlü bildiri ile ekibiyle birlikte birincilik ödülüne layık görüldü
Prof. Dr. Bilgehan Tosun’a birincilik ödülü mask

Bir süre önce Atakent Cihan Hastanesi’nde hasta kabulü yapmaya başlayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilgehan Tosun, 25-30 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’ne katıldı. Kongrede “Omurga Cerrahisi” oturumunda moderatör (oturum başkanı) olarak görev alan Prof. Dr. Bilgehan Tosun, “Olmazsa Olmaz Omurgada Anterior Girişimler” oturumunda konuşmacı olarak yer aldı.

BİLDİRİ DE SUNDU

Aynı kongrede bir de bildiri sunan Prof. Dr. Bilgehan Tosun, Mesut Uysal ve Ferhat Öktem ile birlikte hazırladıkları “De Nova Skolyoz Hastalarında Extreme Lateral Lomber Interbody Füzyon ile Pedikül Subtraksiyon Osteotomisinin Karşılaştırılması” başlıklı çalışmayla sözlü bildiri dalında birincilik ödülü almaya layık görüldü. Ulusal ve uluslararası yayınlarda çok sayıda çalışması yayınlanan ve yüzlerce atıf alan Prof. Dr. Bilgehan Tosun, gerçekleştirdikleri yeni araştırmalar ve çalışmalarla tıp bilimine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

04 Kas 2022 - 15:54 - Sağlık

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