04 Kas 2022 - 15:54- Gündem G: 04 Kas 2022 - 15:55

Şehir Plancıları’nda İl Temsilcisi Dr. Kanık oldu

TMMOB Şehir Plancıları Odası 32. Dönem Kocaeli İl Temsilciliği seçimlerinde Dr. Duygu Kanık Kocaeli İl Temsilcisi oldu
Şehir Plancıları’nda İl Temsilcisi Dr. Kanık oldu mask

TMMOB Şehir Plancıları Odası 32. Dönem Seçimlerinde Kocaeli İl Temsilcisi olarak Dr. Duygu Kanık ve temsilci yardımcısı olarak Ömer Soydal, Arzu Yiğit ve Arda Aygören belirlendi.Seçim sonucu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbulŞubesi’nin 07.10.2022 tarih ve 2022/1654 sayılı yazısı ile kurum ve kuruluşlara bildirildi.

DR. DUYGU KANIK KİMDİR?

·         1984 Trabzon doğumludur. İlk, orta (Sainte Pulcherie Fransız Kız ortaokulu) ve lise (Saint Joseph Fransız Lisesi) eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olmuştur. 2010 yılında Kentsel Koruma ve Planlama Programında yüksek lisans, 2019 yılında ise Şehir Planlama Programında doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında tamamlamıştır. Doktora tezi kapsamında, Dünya Sanayi Coğrafyası içerisinde küresel ölçekte Türkiye’nin, ulusal ölçekte ise sanayi başkenti olarak adlandırılan Kocaeli’nin sahip olduğu rol analiz edilmiş, Kocaeli’nin sanayi gelişimi irdelenmiştir.

·         Gölcük Belediyesi’nin düzenlediği “Bir Projem Var” fikir yarışmasında Mimar Kevser Dağdelen ve Y. Mimar Gülhis Duygun ile birlikte kurdukları İn (Vivo) tasarım grubu “Gölcük için raylı sistem ve durak projesi” ile jüri özel ödülüne layık görülmüştür. 2010 yılından bu yana TMMOB Şehir Plancıları Odası Kocaeli İl Temsilciliğinde temsilci ve/veya temsilci yardımcısı görevi üstlenmektedir. 2009 yılı itibari ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığında şehir plancısı olarak çalışmaya başlamış, Şehir Planlama Şube Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Şube Müdürlüğü olmak üzere farklı birimlerde şehir plancısı olarak görev almıştır. Halen Şehir Planlama Şube Müdürlüğü KONAP Servisinde görevine devam etmektedir. Evli ve 1 çocuk annesidir.

# Büyükşehir Belediyesi, türkiye

04 Kas 2022 - 15:54 - Gündem

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