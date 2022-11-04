Kaza, saat 12.00 sıralarında Kabaoğlu Mahallesi Eski İstanbul Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 B 3574 plakalı hafif ticari araç ile 34 BAR 202 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil yol kenarındaki kanala düşerek takla atarken, hafif ticari araç ise kaldırıma çarparak durabildi. Yaralanan 2 sürücü, vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
04 Kas 2022 - 17:02- Asayiş Güncelleme: 04 Kas 2022 - 17:04
İki aracın karıştığı kazada otomobil kanala uçtu: 2 yaralı
İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada araçlardan biri kanala uçtu, diğeri kaldırıma çarparak durabildi. Kazada 2 sürücü yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.