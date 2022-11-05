İzmit Belediyesi kente bir sosyal alan daha kazandırıyor

İzmit Belediyesi, kentin atıl mekanlarını halka kazandırmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kemalpaşa Mahallesi Kültür Tepesi 2. etapta bulunan kafeterya için çalışmalara başladı. Mekan, hem Sekalılar Lokali olarak hem de halka açık şekilde hizmet verecek.

MEKANA KONFOR SAĞLANACAK

Rahat kullanılmak üzere her kesime hitap edecek kafeterya alanında, hem renk hem de ferah dokunuşlarla alana yeniden işlev kazandırılacak. Duvar, zemin, tavan ve yapı etrafında renk dokunuşları ile mekana konfor sağlanacak. Bölge halkı ve Sekalılar Lokali sakinleri çalışmalardan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.