İzmit Belediyesi kente bir sosyal alan daha kazandırıyor

İzmit Belediyesi, kentin atıl mekanlarını halka kazandırmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kemalpaşa Mahallesi Kültür Tepesi 2. etapta bulunan kafeterya için çalışmalara başladı. Mekan, hem Sekalılar Lokali olarak hem de halka açık şekilde hizmet verecek.
MEKANA KONFOR SAĞLANACAK
Rahat kullanılmak üzere her kesime hitap edecek kafeterya alanında, hem renk hem de ferah dokunuşlarla alana yeniden işlev kazandırılacak. Duvar, zemin, tavan ve yapı etrafında renk dokunuşları ile mekana konfor sağlanacak. Bölge halkı ve Sekalılar Lokali sakinleri çalışmalardan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakan - Tşk başkanımm
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.