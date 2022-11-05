05 Kas 2022 - 09:38- Gündem G: 05 Kas 2022 - 09:40

İzmit Belediyesi kente bir sosyal alan daha kazandırıyor

İzmit Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi Kültür Tepesi 2. etapta bulunan kafeteryayı, hem Sekalılar Lokali hem de halka açık olarak hizmet vermek üzere yenileniyor
İzmit Belediyesi kente bir sosyal alan daha kazandırıyor mask

İzmit Belediyesi, kentin atıl mekanlarını halka kazandırmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kemalpaşa Mahallesi Kültür Tepesi 2. etapta bulunan kafeterya için çalışmalara başladı. Mekan, hem Sekalılar Lokali olarak hem de halka açık şekilde hizmet verecek. 

MEKANA KONFOR SAĞLANACAK

Rahat kullanılmak üzere her kesime hitap edecek kafeterya alanında, hem renk hem de ferah dokunuşlarla alana yeniden işlev kazandırılacak. Duvar, zemin, tavan ve yapı etrafında renk dokunuşları ile mekana konfor sağlanacak. Bölge halkı ve Sekalılar Lokali sakinleri çalışmalardan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.
# İzmit belediyesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

05 Kas 2022 - 09:38 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.097.947 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karamürsel Belediyesine ait 2 adet işyeri kiraya verilecek mask
Karamürsel Belediyesine ait 2 adet işyeri kiraya verilecek
Sera malzemesi satın alınacak mask
Sera malzemesi satın alınacak
SEDAŞ Yöneticileri Kocaeli’nde muhtar dernek başkanlarıyla bir araya geldi mask
SEDAŞ Yöneticileri Kocaeli’nde muhtar dernek başkanlarıyla bir araya geldi
Şehir Plancıları’nda İl Temsilcisi Dr. Kanık oldu mask
Şehir Plancıları’nda İl Temsilcisi Dr. Kanık oldu
Yığılcalılar Derneği, Ankara’ya gitti mask
Yığılcalılar Derneği, Ankara’ya gitti
Seymen İlkokulu’nda Cumhuriyet coşkusu mask
Seymen İlkokulu’nda Cumhuriyet coşkusu
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL