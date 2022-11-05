Büyükşehir’den güzergâh düzenlemesi

“Ulaşımda yenilik” sloganıyla kent genelinde yaşayan vatandaşların daha hızlı ve güvenli seyahat etmelerine olanak sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda yeni kararlar alıyor. Bu bağlamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Gebze bölgesinde 4 ayrı hattın güzergâhında değişikliğe gitti.
4 AYRI HATTA GÜZERGÂH DEĞİŞİKLİĞİ
Buna göre 400MR, 402, 435MR ve 530 nolu otobüs hatları yeni düzenleme ile Gebze Şehirlerarası Terminaline girmeden güzergâhlarına devam edecek. Gelen talep doğrultusunda bölgedeki ulaşım planlamasını yenileyen Ulaşım Dairesi Başkanlığı, güzergâh değişikliğini 7 Kasım Pazartesi gününden itibaren uygulamaya koyacak. 402 nolu hatta bağlı otobüs ise belirlenen saatlerde terminale uğrayıp, yolu indirecek ve alabilecek. Yapılan düzenlemeler ile toplu taşıma hizmetlerinin daha verimli ve sürdürülebilir olması sağlanıyor.
E-KOMOBİL’DEN KOLAY TAKİP
Vatandaşlar, akıllı cep telefonlarına veya tablet bilgisayarlara yükleyecekleri e-komobil programıyla toplu taşımayla ilgili ihtiyaç duyulan tüm bilgilere ulaşabiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.