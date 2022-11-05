05 Kas 2022 - 09:59- Gündem G: 05 Kas 2022 - 10:01

Büyükşehir’den güzergâh düzenlemesi

Büyükşehir, Gebze bölgesinde 4 ayrı hatta güzergâh değişikliğine gitti. Güzergâh değişikliği 7 Kasım Pazartesi gününden itibaren uygulanacak
Büyükşehir’den güzergâh düzenlemesi mask
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“Ulaşımda yenilik” sloganıyla kent genelinde yaşayan vatandaşların daha hızlı ve güvenli seyahat etmelerine olanak sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda yeni kararlar alıyor. Bu bağlamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Gebze bölgesinde 4 ayrı hattın güzergâhında değişikliğe gitti.

4 AYRI HATTA GÜZERGÂH DEĞİŞİKLİĞİ

Buna göre 400MR, 402, 435MR ve 530 nolu otobüs hatları yeni düzenleme ile Gebze Şehirlerarası Terminaline girmeden güzergâhlarına devam edecek. Gelen talep doğrultusunda bölgedeki ulaşım planlamasını yenileyen Ulaşım Dairesi Başkanlığı, güzergâh değişikliğini 7 Kasım Pazartesi gününden itibaren uygulamaya koyacak. 402 nolu hatta bağlı otobüs ise belirlenen saatlerde terminale uğrayıp, yolu indirecek ve alabilecek. Yapılan düzenlemeler ile toplu taşıma hizmetlerinin daha verimli ve sürdürülebilir olması sağlanıyor.

E-KOMOBİL’DEN KOLAY TAKİP

Vatandaşlar, akıllı cep telefonlarına veya tablet bilgisayarlara yükleyecekleri e-komobil programıyla toplu taşımayla ilgili ihtiyaç duyulan tüm bilgilere ulaşabiliyor.

# Büyükşehir Belediyesi, Vatandaşlar

05 Kas 2022 - 09:59 - Gündem

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