Yangın, Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Biberiye Sokak'ta bulunan eskiden korku evi olarak kullanılan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda gece saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına alan ekipler, alevlerin ağaçlara sıçramasını önleyerek soğutma çalışmalarına geçti. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
05 Kas 2022 - 10:02- Asayiş Güncelleme: 05 Kas 2022 - 10:06
Kartepe'de korku dolu anlar! Korku evi alev alev yandı
Kartepe ilçesinde daha önce korku evi olarak kullanılan bir depoda yangın çıktı. Alevlere teslim olan depoyu itfaiye ekipleri kısa sürede söndürürken, herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.