05 Kas 2022 - 10:02- Asayiş G: 05 Kas 2022 - 10:06

Kartepe'de korku dolu anlar! Korku evi alev alev yandı

Kartepe ilçesinde daha önce korku evi olarak kullanılan bir depoda yangın çıktı. Alevlere teslim olan depoyu itfaiye ekipleri kısa sürede söndürürken, herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
Kartepe'de korku dolu anlar! Korku evi alev alev yandı mask
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Yangın, Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Biberiye Sokak'ta bulunan eskiden korku evi olarak kullanılan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda gece saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına alan ekipler, alevlerin ağaçlara sıçramasını önleyerek soğutma çalışmalarına geçti. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# Olay, polis, Vatandaşlar, Kartepe, Yangın, itfaiye

05 Kas 2022 - 10:02 - Asayiş

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