Kağıtspor eski oyuncularını getirdi

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden ve sezona iyi başlayamayan Kağıtspor kadrosuna 3 takviye birden yaptı. İlk 4 maçını da kaybeden mavi beyazlılar eski oyuncuları 4 numara pozisyonundaki Burak Can Dilmaç, şutör gard İbrahim Yıldırım ve forvet Hakan Şanlı’yı renklerine bağladı. 5. maçında Sigortam.Net’i konuk edecek olan Kağıtspor bu sezon Mersin’e 98-71, Finalspor’a 82-68, Samsunspor’a 98-75 ve Balıkesir’e de 77-72’lik skorlarla yenildi.