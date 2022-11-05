Kağıtspor eski oyuncularını getirdi

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden ve sezona iyi başlayamayan Kağıtspor kadrosuna 3 takviye birden yaptı. İlk 4 maçını da kaybeden mavi beyazlılar eski oyuncuları 4 numara pozisyonundaki Burak Can Dilmaç, şutör gard İbrahim Yıldırım ve forvet Hakan Şanlı’yı renklerine bağladı. 5. maçında Sigortam.Net’i konuk edecek olan Kağıtspor bu sezon Mersin’e 98-71, Finalspor’a 82-68, Samsunspor’a 98-75 ve Balıkesir’e de 77-72’lik skorlarla yenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.