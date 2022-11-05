05 Kas 2022 - 10:58- Spor G: 05 Kas 2022 - 11:00

Kağıtspor eski oyuncularını getirdi
Kağıtspor eski oyuncularını getirdi mask

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden ve sezona iyi başlayamayan Kağıtspor kadrosuna 3 takviye birden yaptı. İlk 4 maçını da kaybeden mavi beyazlılar eski oyuncuları 4 numara pozisyonundaki Burak Can Dilmaç, şutör gard İbrahim Yıldırım ve forvet Hakan Şanlı’yı renklerine bağladı. 5. maçında Sigortam.Net’i konuk edecek olan Kağıtspor bu sezon Mersin’e 98-71, Finalspor’a 82-68, Samsunspor’a 98-75 ve Balıkesir’e de 77-72’lik skorlarla yenildi.

 

 
# türkiye

05 Kas 2022 - 10:58 - Spor

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