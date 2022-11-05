05 Kas 2022 - 10:59- Gündem G: 05 Kas 2022 - 11:01

SEDAŞ Yöneticileri Kocaeli’nde muhtar dernek başkanlarıyla bir araya geldi

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) Üst Yönetim Ekibinin, Muhtar Dernek Başkanları ile yaptığı etkin iletişim toplantısının ikinci durağı Kocaeli oldu.
SEDAŞ Yöneticileri Kocaeli’nde muhtar dernek başkanlarıyla bir araya geldi mask
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Kocaeli İl ve İlçelerinin Muhtar Dernek Başkanları ile buluşan SEDAŞ yöneticileri, kent genelinde yürütülen elektrik dağıtım faaliyetleri hakkında muhtarları bilgilendirdi. Etkin iletişimi sürdürmek amacıyla SEDAŞ Üst Yönetim Ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; SEDAŞ Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, SEDAŞ Enerji Şebeke Yönetimi Direktörü Erol Sancak, SEDAŞ Şebeke Yatırımı Müdürü Gökhan Öztürk, SEDAŞ Kocaeli Bölge Müdürü Murat Özdil, SEDAŞ Gebze Bölge Müdürü Cem Barlas Kar, SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin, SEDAŞ Kocaeli ve Gebze Bölge Yöneticileri, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Muhtarlar Şube Başkanı Mustafa Ersoy ve Kocaeli İlçelerinin Muhtar Dernek Başkanları katıldı.

SEDAŞ’ın elektrik dağıtım faaliyet bölgesinde bulunan 3,8 milyon nüfusa ve 2 milyonu aşkın müşteriye kesintisiz enerji hizmeti vermeyi amaç edindiklerini belirten SEDAŞ Üst Yönetim Ekibi, “Vatandaşa en yakın yöneticiler olarak muhtarlar, kurumlar arası iletişimin en etkin üyesi. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarla ilçelerimizdeki eksik görülen noktalara kısa sürede hizmet götürmek için muhtar dernek başkanlarımızla etkin iletişim halindeyiz. Müşteri memnuniyetini sürekli artırmayı, muhtarlarımızla iş birliğini, iletişimi etkin bir şekilde sürdürmeyi hedefliyor ve bunu önemsiyoruz. Halkımızdan gelen taleplerin bize ulaşmasında önemli rol üstlenen değerli paydaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Toplantının organize edilmesinden dolayı memnuniyetini ifade Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy, SEDAŞ yöneticilerine teşekkür ederek toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Kocaeli Bölge Müdürü Murat Özdil ve Gebze Bölge Müdürü Cem Barlas Kar’ın genel değerlendirme sunumlarıyla devam eden etkin iletişim toplantısında muhtar dernek başkanları talep ve önerilerini SEDAŞ yöneticilerine aktararak detaylı bilgi edindiler.

# türkiye, elektrik

05 Kas 2022 - 10:59 - Gündem

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