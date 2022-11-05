Bu kez olmadı “85-63”

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor sezonun 8. maçında deplasmanda Kırklareli Basket ile karşılaştı. Mavi yeşilliler ilk ve son çeyrekteki etkisiz oyunu nedeni ile mücadeleyi 85-63 kaybetti ve bu sezonki ikinci yenilgisini aldı.

HÜCUMDA VE SAVUNMADA ETKİSİZ KALDIK

Maçın ilk çeyreğini 30-19, ilk yarısını da 50-37 geride tamamlayan İzmit ekibi son çeyreğe 14 sayı farkla dezavantajla girdi. Son 10 dakikalık zaman diliminde hücumda da aksayan İzmit Belediyespor mücadeleyi 85-63 kaybetmekten kurtulamadı. İzmit’te Kym Royster 18 sayı 15 ribauntla maçı tamamlarken, Candide 12, Ezgi 9, Betül 8, Kardelen 7, Deniz 4, Nur Sezen 3, Senay da 2 sayı ile maçı tamamladı.

ALIYAH YİNE 30 ÜSTÜNDE ATTI

Kırklareli temsilcisinde ligin en skorer yabancısı olan Aliyah Daija 32 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Aynı basketbolcu Karşıyaka maçında 31, Turgutlu maçında 34, Boğaziçi maçında 42, Dürüst İlkeri maçında 37 ve Fenerbahçe Gelişim maçında da 32 sayı ile oynamıştı. Çembere atak yapmada yetersiz kalan ve dış şutlarda sadece 20’de 4’lük bir isabetle oynayan kızlar 9. maçında Fenerbahçe Gelişim’i 13 Kasım Pazar günü ağırlayacak. Takvimde bir değişiklik olmazsa İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki maç saat 16.00’da başlayacak.