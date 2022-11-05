Yaparsınız beyler!

BAL 13. Grup’taki temsilcilerimiz Gölcükspor ve Harbiş deplasmanda, Yuvacık ise sahasında 3 puan mücadelesi verecek. Geçtiğimiz hafta Haliç’e 1-0 mağlup olan ve lider Silivri ile arasındaki puan farkının 8’e çıkmasına engel olamayan Gölcükspor, bir diğer güçlü İstanbul ekibi Beylerbeyi’ne konuk olacak. Beylerbeyi 75. Yıl Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak.
AMAN YUVACIK!
5 maç sonunda topladığı 8 puanla en başarılı Kocaeli takımı konumunda bulunan Yuvacıkspor sahasında, 5 maçta 4 yenilgi alan ve tek maçta da hükmen kazanan Sancaktepe’yi konuk edecek. Fatih Kurtoğlu’nun çalıştırdığı siyah beyazlılar, karşılarına takviye yapmış bir şekilde çıkacak olan İstanbullu rakibini devirip üst sıralarda tutunmaya devam etmek istiyor. Yuvacık Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak.
HARBİŞ BU… HİÇ BELLİ OLMAZ
Oyununu ve takım kimyasını her geçen gün geliştiren, son maçında da Uzunköprü karşısında sahadan 3-0 galip ayrılan Harbişspor, grubun iddialı takımlarından, 5 maçta 10 puanı bulunan Bursa ekibi Görükle İpek ile deplasmanda karşılaşacak. Hüseyin Gülister’in talebeleri bu maçta da iyi oyun ve en kötü 1 puan istiyor. Bursa Görükle sahasındaki maç da saat 14.00’te başlayacak.
BAL 13. GRUP PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
Silivrispor
5
5
0
0
9
0
9
15
2
Doğugücü
5
4
0
1
10
3
7
12
3
Beylerbeyi
5
3
1
1
12
5
7
10
4
Görükle İpek
5
3
1
1
5
1
4
10
5
Babaeskispor
5
2
2
1
8
5
3
8
6
YUVACIKSPOR
5
2
2
1
6
3
3
8
7
Zaferspor
5
2
1
2
9
4
5
7
8
B. Teknikspor
5
2
1
2
7
5
2
7
9
GÖLCÜKSPOR
5
2
1
2
7
7
0
7
10
HARB-İŞ
5
2
0
3
8
7
1
6
11
Haliçspor
5
1
1
3
1
7
-6
4
12
Uzunköprü
5
1
0
4
5
11
-6
3
13
Sancaktepe
5
1
0
4
3
17
-14
3
14
Kavaklıspor
5
0
0
5
0
15
-15
0
5. HAFTA SKORLARI
Sancaktepe
0 : 2
Silivrispor
Babaeskispor
0 : 1
Görükle İpek
Doğugücü
1 : 2
Beylerbeyi
Haliçspor
1 : 0
Gölcükspor
Zaferspor
2 : 2
Yuvacıkspor
B. Teknik
3 : 0
Kavaklıspor
Harb-İş
3 : 0
Uzunköprü
6. HAFTANIN PROGRAMI - 6 KASIM – 14.00
Beylerbeyi
Gölcükspor
Görükle İpek
Harb-İş
Kavaklıspor
Doğugücü
Silivrispor
Babaeskispor
Uzunköprüspor
Bayrampaşa Teknik
Yuvacıkspor
Sancaktepe
Zaferspor
Haliçspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.