Yaparsınız beyler!

BAL 13. Grup’taki temsilcilerimiz Gölcükspor ve Harbiş deplasmanda, Yuvacık ise sahasında 3 puan mücadelesi verecek. Geçtiğimiz hafta Haliç’e 1-0 mağlup olan ve lider Silivri ile arasındaki puan farkının 8’e çıkmasına engel olamayan Gölcükspor, bir diğer güçlü İstanbul ekibi Beylerbeyi’ne konuk olacak. Beylerbeyi 75. Yıl Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak.

AMAN YUVACIK!

5 maç sonunda topladığı 8 puanla en başarılı Kocaeli takımı konumunda bulunan Yuvacıkspor sahasında, 5 maçta 4 yenilgi alan ve tek maçta da hükmen kazanan Sancaktepe’yi konuk edecek. Fatih Kurtoğlu’nun çalıştırdığı siyah beyazlılar, karşılarına takviye yapmış bir şekilde çıkacak olan İstanbullu rakibini devirip üst sıralarda tutunmaya devam etmek istiyor. Yuvacık Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak.

HARBİŞ BU… HİÇ BELLİ OLMAZ

Oyununu ve takım kimyasını her geçen gün geliştiren, son maçında da Uzunköprü karşısında sahadan 3-0 galip ayrılan Harbişspor, grubun iddialı takımlarından, 5 maçta 10 puanı bulunan Bursa ekibi Görükle İpek ile deplasmanda karşılaşacak. Hüseyin Gülister’in talebeleri bu maçta da iyi oyun ve en kötü 1 puan istiyor. Bursa Görükle sahasındaki maç da saat 14.00’te başlayacak.

BAL 13. GRUP PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1

Silivrispor

5

5

0

0

9

0

9

15

2

Doğugücü

5

4

0

1

10

3

7

12

3

Beylerbeyi

5

3

1

1

12

5

7

10

4

Görükle İpek

5

3

1

1

5

1

4

10

5

Babaeskispor

5

2

2

1

8

5

3

8

6

YUVACIKSPOR

5

2

2

1

6

3

3

8

7

Zaferspor

5

2

1

2

9

4

5

7

8

B. Teknikspor

5

2

1

2

7

5

2

7

9

GÖLCÜKSPOR

5

2

1

2

7

7

0

7

10

HARB-İŞ

5

2

0

3

8

7

1

6

11

Haliçspor

5

1

1

3

1

7

-6

4

12

Uzunköprü

5

1

0

4

5

11

-6

3

13

Sancaktepe

5

1

0

4

3

17

-14

3

14

Kavaklıspor

5

0

0

5

0

15

-15

0



5. HAFTA SKORLARI

Sancaktepe

0 : 2

Silivrispor

Babaeskispor

0 : 1

Görükle İpek

Doğugücü

1 : 2

Beylerbeyi

Haliçspor

1 : 0

Gölcükspor

Zaferspor

2 : 2

Yuvacıkspor

B. Teknik

3 : 0

Kavaklıspor

Harb-İş

3 : 0

Uzunköprü



6. HAFTANIN PROGRAMI - 6 KASIM – 14.00

Beylerbeyi

Gölcükspor

Görükle İpek

Harb-İş

Kavaklıspor

Doğugücü

Silivrispor

Babaeskispor

Uzunköprüspor

Bayrampaşa Teknik

Yuvacıkspor

Sancaktepe

Zaferspor

Haliçspor

