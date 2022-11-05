05 Kas 2022 - 11:06- Gündem G: 05 Kas 2022 - 11:11

Kocaeli Üniversitesi'nden mülakat açıklaması

Kocaeli Üniversitesi, görevde yükselme mülakatlarıyla ilgili çıkan haberlere yönelik kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayınladı.
Kocaeli Üniversitesi'nden mülakat açıklaması mask

Kocaeli Üniversitesi’nden gerçek dışı haberle ilgili geniş bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bir kısım ulusal ve yerel basın ile birlikte, sosyal medyada; 2021 yılında yapılan ve yargıya intikal ederek karara bağlanmış olan, görevde yükselme sözlü sınavına ilişkin video görüntüleri bilinçli ve maksatlı olarak servis edilmekte ve kamuoyu açıkça yanıltılmaya çalışılmaktadır. İlgili video çekimleri sanki gizli yapılan ve/veya gözlerden uzak bir eylemin ifşası gibi servis edilerek gündem yaratılmaya çalışılmakta, kurumumuza zarar vermeye yönelik olarak manipüle edici biçimde paylaşılmaktadır.

YARGIYA İBRAZ EDİLMİŞTİR

Bahse konu olan çekimlerin tümü kurumumuz tarafından kayda alınmış olup sınavın şeffaflığını temin için kurumumuz arşivlerinde yer alan, mahkemeye kurumumuzca sunulmuş görüntülerdir. Video çekimlerinin tümü sınava katılan adayların, jüri üyelerinin ve temsilcilerin bilgisi dâhilinde açık bir biçimde kayda alınmış, sınavın kayıt altına alındığı bilgisi kendilerine verilmiştir. Bu minvalde ilgili görüntüler tarafımızın haklılığını ortaya koyan deliller arasında yer alıp tarafımızca yargıya ibraz edilmiştir.

HUKUKA AYKIRI BİR SAPTAMA YOK

Görüntülerin ve görüntülerde yer aldığı iddia edilen verilerin mahkemenin vermiş olduğu kararla ilişkisi bulunmamaktadır. Yargı tarafından karara bağlanan davada ‘Kişinin başarılı veya başarısız olduğuna ilişkin bir veri bulunmamaktadır’. Karar; ilgili sınavda, sınav tutanaklarının hazırlanması noktasında yaşanan şekil eksikliği nedeniyle sınavın tekrarlanmasına yönelik olarak verilmiş olup ‘kişinin başarılı ya da başarısız sayılmadığı’ özellikle belirtilmiştir. Bazı bölümleri bilinçli olarak servis edilen ve mahkemeye sunulan delillerin çok küçük bir kısmını içeren görüntülerin tümü mahkemeye ibraz edilmiş olup, mahkemece jüri üyelerinin tutum ve davranışlarında hukuka aykırı bir unsur olduğuna dair en ufak bir saptama, tespit veya karara yer verilmemiştir.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Şekil eksiklikleri nedeniyle sınavın tekrarına karar verilmiş olması, “başarı veya başarısızlık” hususuna ilişkin bir saptama olmadığının en açık göstergesidir. Tüm bu koşullar altında üniversitemizin şeffaflık ilkesi gereği, bizzat kurumumuzca alınan görüntülerin çarpıtılarak servis edilmesi, servis edilen görüntülerin videonun tamamını kapsamayarak manipüle edici bir biçimde servis edilmesi; kamuoyunu yanıltmak,  Kocaeli Üniversitesi’ni yıpratmak isteği taşımaktadır. Bu asılsız iftiralar hakkında, konuya ilişkin olarak yasal süreç Rektörlüğümüzce başlatılmış olup takipçisi olunacaktır. Kamuoyuna arz ederiz.”
# Kocaeli Üniversitesi

05 Kas 2022 - 11:06 - Gündem

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Yorumlar

(3)
03

kartepeli - UTANMA YOK TA ALLAHTAN KORKUN BARİ BU DÜNYANIN ÖBÜR TARAFIDA VAR

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 05 Kasım 12:35
01

Kocaelim - Sınavda 90 puan alan adam múlakatta elenerek yúkselememiş ve konuyu yargıya taşıyarak mülakat saçmalığını iptal ettirmiş. Neyin açıklamasını yapıyorsunuz.

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 05 Kasım 11:28
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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