Tayfunspor’dan Nail Çiler’e hayırlı olsun ziyareti

Bölgesel Amatör Lig 14. Grup’ta mücadele eden Tayfunspor’un yeni seçilen yönetim kurulu ziyaretlerine GTO Başkanı Nail Çiler ile başladı.

YÖNETİM TAM KADRO

Gebze’nin güzide kulüplerinden ve Gebze’yi BAL Liginde Gebzespor ile birlikte temsil eden Tayfunspor yönetim kurulu önümüzdeki günlerde hızlandıracağı ziyaretlerinden ilkini Yalovaspor maçı öncesi Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’e yaptı. Hakan Özcan başkanlığındaki ziyarete Futbol Şube Sorumluları; Veysel Tekin Güçtekin, Barış Er, Başkan Yardımcısı Gülseren Parlakoğlu, Genel Sekreter Anıl Kolcuoğlu,Transfer Komitesi Başkanı Mustafa Çakır, Hukuk Sorumlusu Avukat Arzu Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Kayhan Özler, Alparslan Yılmaz, Cem Elgin katıldılar.

GEBZE SPORCU KULUÇKA MERKEZİ

Geçtiğimiz ay güven tazeleyen Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ile karşılıklı hayırlı olsun temennilerinden sonra Çiler “Tayfunspor çok önemli bir kulüptür. Biz eskiden lokaline çıkardık, Gebze’nin en saygın esnafları üyesiydi. Ayrıca Tayfunspor salon sporlarında sporcu fabrikası gibiydi, sizde altyapılara önem verin. Gebze’nin kuluçka merkezi gibi sporcu yetiştirme merkezine ihtiyacı var. Kulüpler ağırlıklı olarak kendi alt yapısından futbolcu çıkarmaya başlarsa hem ekonomik olarak rahatlar hem de başarı yakalanır” dedi.

BURADA BİR ŞEKİLDE OTURABİLSELER

Sözlerine “Fanatik Gebzespor taraftarıyım” diyerek devam eden Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiller; “Gebze’de sporun en büyük sıkıntılarından biride sanayi camiasının Gebze’den kopuk olması. İş adamları ve beyaz yakalıların büyük bir kısmının Gebze’de oturmamasından kaynaklı bu sorun. Bu kişilerin Gebze’de oturması için bölgemizi de daha yaşanılabilir, sosyal imkanları daha yeni semtler oluşturulmalı. Bu insanlar Gebze’de ikamet ederse Gebze’nin sosyo-kültürel ve sportif yapısına büyük katkı sağlarlar” ifadesinde bulundu.

SPORDA SİYASET OLMAZ

Üniversite gençliğinin Gebze’deki sosyal yaşama katmalı. Trenle gelip giden üniversite gençliğinin Gebze’ye faydası olmaz, ifadesinde bulunan Çiler; “Biz odamıza siyaseti sokmadık. Spora da siyaset sokulmamalı ve takım herkesin takımı olmalı. Biz sanayide ve ticarette süper ligdeyiz. OSB’lere bakın dünyada eşini göremezsiniz. Spordada Gebze’nin süper ligde olması gerekir. Hepimiz Gebzeliyiz. Doğduğumuz yerle gurur duyuyoruz ana doyduğumuz yere sahip çıkmalıyız. Sizler elinizi büyük bir taşın altına koydunuz. Hatırlı olsun, önünüz yolunuz açık olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.

DESTEK BEKLİYORUZ

Nail başkana, hocam diyeceğim çünkü o benim okulda hocamdı diyerek sözlerine başlayan Tayfunspor Başkanı Hakan Özcan “Hocam biz farklı bir yapılanma içerisindeyiz. Niyetimiz birçok branşta faaliyet göstermek. Bizim birçok sıkıntımız var. Bunların başında barınma geliyor. Bu konuda yerel yöneticilerimizin tümünden destek bekliyoruz. İlk ziyaretimizi size yapmamızın nedeni; hocamız olarak önerilerinizi bekliyoruz. Kocaeli’nin en başarılı STK başkanının fikirleri bizim için çok önemli. Tavsiyelerinizden faydalanıp Tayfunspor’u inşallah dediğiniz gibi bir sporcu fabrikasına çevireceğiz” dedi.

82! NUMARALI FORMA

Tayfunspor Futbol Şube Sorumlusu Veysel Tekin Güçtekin “Biz bu işe ilk önce bir sosyal sorumluluk olarak girdik. Ama sonrasında Gebze’de spor konusunda bir eksiklik gördük. Tayfunspor’un eskiden salon sporlarında birçok takımı ve branşı varmış. Biz bu branşları yeniden canlandıracağız. Ayrıca Su sporlarına da eğileceğiz. Gençlere bu imkanlarıda sunacağız. Deniz ile gençleri buluşturacağız” diyerek Tayfunspor’un vizyonu hakkında konuştu. Ziyaret sonunda Tayfunspor’lu yöneticiler GTO Başkanı Nail Çiler ve GTO Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu’na 82 numaralı Tayfunspor forması hediye ettiler.