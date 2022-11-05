05 Kas 2022 - 12:19- Gündem G: 05 Kas 2022 - 12:21

Evinin önüne ambulans girişi yapıldı

Hastaneye gidip gelmekte zorluk yaşayan engelli kız için İzmit Belediyesi evin önüne beton dökerek ambulans girişi yaptı.
Evinin önüne ambulans girişi yapıldı mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bayraktar Mahallesi’nde ikamet eden ve uzun süredir ambulansın girebileceği düzgün bir zemine ihtiyacı olan Uzun ailesinin talebini yerine getirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ve gün içerisinde çalışmalarını tamamlayan ekipler, Uzun ailesinin ihtiyacını karşıladı. Kızı Ayfer Uzun’un geçirdiği trafik kazası sonrası vücudunun neredeyse tamamının felç kaldığını ve 17 ay hastanelerde büyük zorluklar çektiğini söyleyen Rıza Uzun, “Kızımın geçirdiği trafik kazası sonrası tüm vücudu felç kaldı. Uzun süre hastanede kaldıktan sonra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bize sahip çıkarak evimize getirdi. Evimizin önü ambulans giriş çıkışı için uygun olmadığı için bunun için talepte bulunduk. Bu talebimiz de geri çevrilmedi. Ekipler bugün gelerek alanı beton ile kullanışlı hale getirdi. Bu vesile ile başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

# İzmit belediyesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

05 Kas 2022 - 12:19 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.097.947 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karamürsel Belediyesine ait 2 adet işyeri kiraya verilecek mask
Karamürsel Belediyesine ait 2 adet işyeri kiraya verilecek
Sera malzemesi satın alınacak mask
Sera malzemesi satın alınacak
SEDAŞ Yöneticileri Kocaeli’nde muhtar dernek başkanlarıyla bir araya geldi mask
SEDAŞ Yöneticileri Kocaeli’nde muhtar dernek başkanlarıyla bir araya geldi
Şehir Plancıları’nda İl Temsilcisi Dr. Kanık oldu mask
Şehir Plancıları’nda İl Temsilcisi Dr. Kanık oldu
Yığılcalılar Derneği, Ankara’ya gitti mask
Yığılcalılar Derneği, Ankara’ya gitti
Seymen İlkokulu’nda Cumhuriyet coşkusu mask
Seymen İlkokulu’nda Cumhuriyet coşkusu
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL