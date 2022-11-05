Karamürsel Belediyesine ait 2 adet işyeri kiraya verilecek

İlçemizde bulunan 2 adet işyeri kiraya verilmek üzere 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım yapılmak üzere ihale edilecektir. İhalesi 15.11.2022 Salı günü Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı odasında yapılacaktır.

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