Başiskele Belediyesine ait 2117 m² alan kiraya verilecek

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tablodaki taşınmaz açık alan olarak kullanılmak üzere Belediyemize gelir getirmesi amacı ile 2886 Sayılı Kanunun 45. ve 46. maddeleri ve devamına göre açık teklif usulü ile kiralama olarak ihale edilecektir.

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