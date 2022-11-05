05 Kas 2022 - 12:31- Gündem G: 05 Kas 2022 - 12:41

Başiskele Belediyesine ait 2117 m² alan kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Başiskele Belediyesine ait 2117 m² alan kiraya verilecek

05 Kas 2022 - 12:31 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.097.947 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karamürsel Belediyesine ait 2 adet işyeri kiraya verilecek mask
Karamürsel Belediyesine ait 2 adet işyeri kiraya verilecek
Sera malzemesi satın alınacak mask
Sera malzemesi satın alınacak
SEDAŞ Yöneticileri Kocaeli’nde muhtar dernek başkanlarıyla bir araya geldi mask
SEDAŞ Yöneticileri Kocaeli’nde muhtar dernek başkanlarıyla bir araya geldi
Şehir Plancıları’nda İl Temsilcisi Dr. Kanık oldu mask
Şehir Plancıları’nda İl Temsilcisi Dr. Kanık oldu
Yığılcalılar Derneği, Ankara’ya gitti mask
Yığılcalılar Derneği, Ankara’ya gitti
Seymen İlkokulu’nda Cumhuriyet coşkusu mask
Seymen İlkokulu’nda Cumhuriyet coşkusu
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL