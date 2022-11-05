BAL 14. Grup’ta tutunma maçları

Bölgesel Amatör Lig 14. Grup’ta liderlik için kıyasıya bir çekişme söz konusu. Kocaeli takımları da bu yarışın içinde var olmak istiyor. Bugünkü maçlar bu açıdan oldukça kritik.
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Pazar mesaisinde son maçında Kullar’ı 1-0 mağlup eden Değirmendere son sıradaki Akhisar Gençlik’e konuk olacak. Yukarıda kalma planları yapan Kullar, 5 maçta 4 puanı bulunan Osmaniye İstiklal ile evinde mücadele edecek. Tayfunspor sahasında Yalovaspor’u ağırlayacak, Gebzespor’un rakibi ise alt sıralardaki Nilüfer Belediye olacak. Tüm maçlar pazar günü saat 14.00’te başlayacak.
TAKİPTEYİZ
BAL 14. Grup’ta Feriköy ve İnegöl Kafkas’ın aynı puan ve averajla sıralandığı grupta 11 puanlı Gebzespor bu iki takımı 2 puan geriden takip ediyor. 6. hafta öncesinde Kullar 7 puanla altıncı, Değirmendere 4 puanla on ikinci ve Tayfunspor ise 3 puanla 13. sırada yer alıyor. 4 Kocaeli takımı da maçlarına ayrı bir önem veriyor.
BAL 14. GRUP PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
Av.
P
1
Feriköy
5
4
1
0
13
3
10
13
2
Kafkas Gençlik
5
4
1
0
13
3
10
13
3
Gebzespor
5
3
2
0
7
1
6
11
4
Cankurtarans
5
3
1
1
10
2
8
10
5
Altınova Bel.
5
3
1
1
6
3
3
10
6
Kullar 1975
5
2
1
2
7
5
2
7
7
Nişantaşı
5
2
1
2
4
7
-3
7
8
Kavacıkspor
5
2
0
3
12
8
4
6
9
Yalovaspor
5
2
0
3
5
11
-6
6
10
Nilüfer Bel.
5
1
2
2
7
8
-1
5
11
İstiklal
5
1
1
3
5
7
-2
4
12
Değirmendere
5
1
1
3
3
7
-4
4
13
Tayfunspor
5
1
0
4
4
15
-11
3
14
Akhisar Demir
5
0
0
5
2
18
-16
0
5. HAFTANIN SKORLARI
Cankurtaran
0 : 1
Nişantaşı
Değirmendere
1 : 0
Kullar 1975
Feriköy
5 : 1
Tayfunspor
Gebzespor
1 : 0
Altınova Bel.
Osmaniye İstiklal
1 : 1
Nilüfer Bel.
Yalovaspor
3 : 2
Kavacıkspor
Kafkas Gençlik
5 : 0
Akhisar Demir
6. HAFTANIN PROGRAMI – 6 KASIM – 14.00
Akhisar Demir
Değirmendere
Altınova Belediye
Nişantaşıspor
Feriköy
Cankurtaran
Tayfunspor
Yalovaspor
Kavacıkspor
Kafkas Gençlik
Kullar 1975
Osmaniye İstiklal
Nilüfer Bel.
Gebzespor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.