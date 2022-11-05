05 Kas 2022 - 12:46- Spor G: 05 Kas 2022 - 12:48

BAL 14. Grup’ta tutunma maçları
BAL 14. Grup’ta tutunma maçları mask

Bölgesel Amatör Lig 14. Grup’ta liderlik için kıyasıya bir çekişme söz konusu. Kocaeli takımları da bu yarışın içinde var olmak istiyor. Bugünkü maçlar bu açıdan oldukça kritik.

KREDİLERİ AZALIYOR

Pazar mesaisinde son maçında Kullar’ı 1-0 mağlup eden Değirmendere son sıradaki Akhisar Gençlik’e konuk olacak. Yukarıda kalma planları yapan Kullar, 5 maçta 4 puanı bulunan Osmaniye İstiklal ile evinde mücadele edecek. Tayfunspor sahasında Yalovaspor’u ağırlayacak, Gebzespor’un rakibi ise alt sıralardaki Nilüfer Belediye olacak. Tüm maçlar pazar günü saat 14.00’te başlayacak.

TAKİPTEYİZ

BAL 14. Grup’ta Feriköy ve İnegöl Kafkas’ın aynı puan ve averajla sıralandığı grupta 11 puanlı Gebzespor bu iki takımı 2 puan geriden takip ediyor. 6. hafta öncesinde Kullar 7 puanla altıncı, Değirmendere 4 puanla on ikinci ve Tayfunspor ise 3 puanla 13. sırada yer alıyor. 4 Kocaeli takımı da maçlarına ayrı bir önem veriyor.

BAL 14. GRUP PUAN DURUMU

S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
Av.
P
1
Feriköy
5
4
1
0
13
3
10
13
2
Kafkas Gençlik
5
4
1
0
13
3
10
13
3
Gebzespor
5
3
2
0
7
1
6
11
4
Cankurtarans
5
3
1
1
10
2
8
10
5
Altınova Bel.
5
3
1
1
6
3
3
10
6
Kullar 1975
5
2
1
2
7
5
2
7
7
Nişantaşı
5
2
1
2
4
7
-3
7
8
Kavacıkspor
5
2
0
3
12
8
4
6
9
Yalovaspor
5
2
0
3
5
11
-6
6
10
Nilüfer Bel.
5
1
2
2
7
8
-1
5
11
İstiklal
5
1
1
3
5
7
-2
4
12
Değirmendere
5
1
1
3
3
7
-4
4
13
Tayfunspor
5
1
0
4
4
15
-11
3
14
Akhisar Demir
5
0
0
5
2
18
-16
0


5. HAFTANIN SKORLARI

Cankurtaran
0 : 1
Nişantaşı


Değirmendere
1 : 0
Kullar 1975


Feriköy
5 : 1
Tayfunspor


Gebzespor
1 : 0
Altınova Bel.


Osmaniye İstiklal
1 : 1
Nilüfer Bel.


Yalovaspor
3 : 2
Kavacıkspor


Kafkas Gençlik
5 : 0
Akhisar Demir


6. HAFTANIN PROGRAMI – 6 KASIM – 14.00

Akhisar Demir
Değirmendere
Altınova Belediye
Nişantaşıspor
Feriköy
Cankurtaran
Tayfunspor
Yalovaspor
Kavacıkspor
Kafkas Gençlik
Kullar 1975
Osmaniye İstiklal
Nilüfer Bel.
Gebzespor

# Amatör

05 Kas 2022 - 12:46 - Spor

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