BAL 14. Grup’ta tutunma maçları

Bölgesel Amatör Lig 14. Grup’ta liderlik için kıyasıya bir çekişme söz konusu. Kocaeli takımları da bu yarışın içinde var olmak istiyor. Bugünkü maçlar bu açıdan oldukça kritik.

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Pazar mesaisinde son maçında Kullar’ı 1-0 mağlup eden Değirmendere son sıradaki Akhisar Gençlik’e konuk olacak. Yukarıda kalma planları yapan Kullar, 5 maçta 4 puanı bulunan Osmaniye İstiklal ile evinde mücadele edecek. Tayfunspor sahasında Yalovaspor’u ağırlayacak, Gebzespor’un rakibi ise alt sıralardaki Nilüfer Belediye olacak. Tüm maçlar pazar günü saat 14.00’te başlayacak.

TAKİPTEYİZ

BAL 14. Grup’ta Feriköy ve İnegöl Kafkas’ın aynı puan ve averajla sıralandığı grupta 11 puanlı Gebzespor bu iki takımı 2 puan geriden takip ediyor. 6. hafta öncesinde Kullar 7 puanla altıncı, Değirmendere 4 puanla on ikinci ve Tayfunspor ise 3 puanla 13. sırada yer alıyor. 4 Kocaeli takımı da maçlarına ayrı bir önem veriyor.

BAL 14. GRUP PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

Av.

P

1

Feriköy

5

4

1

0

13

3

10

13

2

Kafkas Gençlik

5

4

1

0

13

3

10

13

3

Gebzespor

5

3

2

0

7

1

6

11

4

Cankurtarans

5

3

1

1

10

2

8

10

5

Altınova Bel.

5

3

1

1

6

3

3

10

6

Kullar 1975

5

2

1

2

7

5

2

7

7

Nişantaşı

5

2

1

2

4

7

-3

7

8

Kavacıkspor

5

2

0

3

12

8

4

6

9

Yalovaspor

5

2

0

3

5

11

-6

6

10

Nilüfer Bel.

5

1

2

2

7

8

-1

5

11

İstiklal

5

1

1

3

5

7

-2

4

12

Değirmendere

5

1

1

3

3

7

-4

4

13

Tayfunspor

5

1

0

4

4

15

-11

3

14

Akhisar Demir

5

0

0

5

2

18

-16

0



5. HAFTANIN SKORLARI

Cankurtaran

0 : 1

Nişantaşı



Değirmendere

1 : 0

Kullar 1975



Feriköy

5 : 1

Tayfunspor



Gebzespor

1 : 0

Altınova Bel.



Osmaniye İstiklal

1 : 1

Nilüfer Bel.



Yalovaspor

3 : 2

Kavacıkspor



Kafkas Gençlik

5 : 0

Akhisar Demir



6. HAFTANIN PROGRAMI – 6 KASIM – 14.00

Akhisar Demir

Değirmendere

Altınova Belediye

Nişantaşıspor

Feriköy

Cankurtaran

Tayfunspor

Yalovaspor

Kavacıkspor

Kafkas Gençlik

Kullar 1975

Osmaniye İstiklal

Nilüfer Bel.

Gebzespor