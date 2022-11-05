Kocaelispor - Vanspor (Canlı anlatım)

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Maç başladı...
DK. 8 Kocaelispor tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı. Tayfun çatalı gördü ancak top barajdan ouyun alanına geri döndü.
DK. 15 Kocaelispor’un sol kanattan tehlikeli atağında Tayfun mükemmel verkaçıyla Okan’ı gördü. Okan gelişine direk kaleye vurdu Haydar son anda topu kontrol altına aldı.
DK. 22 PENALTI KOCAELİSPOR KULLANIYOR.
DK. 22 Kocaelispor atağında ceza sahasında yaşanan karambolde top Yusuf’un önünde kaldı. Yusuf gelişine vurdu ve ele çarpan topta hakem beyaz noktayı gösterdi.
DK 24 Tayfun 1 - 0
DK. 24 Tayfun penaltıda topun başına geçti sağ tarafa sert şutu kaleciden sekip ağlarla buluştu. 1 - 0
DK. 35 Kocaelispor 2 - 0 GOOOL
DK. 35 Kocaelispor’un sağ kanattan tehlikeli atağında Samet topu caze sahasının soluna ortaladı Tayfun penaltı noktasının önüne ortaladı Cem Ekinci klas kafa dokunuşuyla topu ağlara gönderdi. 2 - 0
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KOCAELİSPOR
35 GÖKHAN DEĞİRMENCİ
3 YALÇIN KILINÇ
5 DIOGO ÖZÇAKMAK
7 CEM EKİNCİ
8 YUSUF CİHAT ÇELİK
9 OKAN EKEN
10 TAYFUN AYDOĞAN
14 İLYAS KUBİLAY YAVUZ
19 ATİLA TURAN
20 MEHMET SAK
77 SAMED ALİ KAYA
YEDEKLER
17 İSMET Y.OĞULLARI
4 ALPAY ÇELEBİ
6 MEHMET TAŞ
11 HAZARHAN KARACA
22 BEDİRHAN YILDIZ
41 YİĞİTALİ BAYRAK
45 MESUT CAN TUNALI
48 MERTAN CANER
71. YİĞİT CANGURU
80. BEYKAN ŞİMŞEK
VANSPOR
1 HAYDAR YILMAZ
4 MİRAÇ ACER
15 UĞUR GEZER
5 ALİHAN KUBALAS
3 ERKUL KÜÇÜK
7 UĞUR CAN
21 MUHSİN YILDIRIM
94 BARIŞ SAĞIR
12. MUHAMMED ALİ
18 HASAN BİLAL
11 EMRAH TACİR
YEDEKLER
33 ONUR TEKİN
70 ARAS AYDIN
2 FURKAN SAKI
10 FURKAN İNCE
8 UMUT SÖZEN
6 ÖMER GÜMÜŞ
22 EREN KİYAĞ
65 YUSUF ŞENGÜLER
17 SABİT YILMAZ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.