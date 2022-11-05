Eski CHP Genel Başkanı Çetin: “Muhakkak kazanacak bir isim aday olmalı”

Cumhuriyet Halk Partisinin geçmiş dönem genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, bugün Kocaeli’ye geldi. Günlerinin tamamını Kocaeli’ye ayıran Genel Başkanların ilk durağı CHP Kocaeli İl Binası olacaktı. Saat 12.00’da gerçekleşmesi beklenen ziyaret yaklaşık 1 saat gecikti. 3 Genel Başkanın katılması beklenen İl Binası ziyaretine sadece Eski Genel Başkan ve Dışişleri Eski Bakanı Hikmet Çetin katıldı. Diğer iki genel başkan KYÖD’te gerçekleşecek olan programa katılım sağlayacak. Ziyarette İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, İlçe Başkanları, İl Yöneticileri, İl eski Başkanları Cengiz Sarıbay ve Kemalettin Gençtürk, Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen, ve partililer hazır bulundu.

“MUHALAFETİN AYIBI”

Başkan Harun Yıldızlı’nın makam odasında gerçekleşen ziyarette Çetin, “ Türkiye'nin kader seçimi. Kazanılmazsa nereye gideceği tahmin edilemez. AKP bütün bu sorunlara rağmen 50'lerden beri hatırlıyorum böyle bir dönem olmadı. Halen 2002’den bu yana aynı oyu alıyor. Bu muhalefetin ayıbı. Ben bunun nedenini aslında muhalefete buluyorum. Sadece bu parti değil tümünü katarak söylüyorum. Birinci parti olarak ev ev dolaşmak lazım. Siyaset dokunmadır. İnsanlara dokunmadan siyaset olmaz. İktidar, her şeyin üzerine çöktü. Cumhuriyetin bütün kazanımlarını altüst ettiler. O tesislerin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu biliyoruz. Hepsini sattılar. Dünyada böyle bir yönetim şekli yok. Bir adam akşam oturuyor gece kararname yazıyor. Hukuk yok, hak yok, adalet yok. Ülkenin bütün kazanımlarını altüst olmuş. Şeker fabrikalarını sattılar. Böylesine bir durumdayız” dedi.

“ŞİMDİ ESAD’A YALVARIYORLAR”

Eski Genel Başkan Hikmet Çetin İl Başkanı Harun Yıldızlı’ya “Kocaeli’de kaç Suriyeli var” sorusunu iletti. Çetin’e cevap veren Yıldızlı, “Kocaeli'nin en büyük problemlerinden biri Suriyeli, Afganlar. Mülteci problemi de en önemli problemlerden birisi” ifadelerini kullandı. Konuşmasına devam eden Genel Başkan Çetin, “ “Hiçbir göçmen stratejisi yok. Sınırdan giriyor Türkiye'nin her yerini dolaşıyor. Böyle bir politika yok. Tabi ki Esad'ın hataları var ama ‘Esad ile ilişkileri kesmeyin çok pişman olursunuz’ dedim. Şimdi yalvarıyorlar Esad yanaşmıyor. ‘100 bin göçmen bizim kırmızı çizgimizdir’ dediler. O kadar büyük olaylarla Türkiye karşılaşacak ki hayal bile edemiyorum. Suç örgütleri, terör örgütleri çıkacak. Halen daha seçimi nasıl etkileyebiliriz diye uğraş içerisinde” şeklinde konuştu.

“CHP OLMASAYDI İYİ PARTİ DE YOKTU”

“Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda geç kalınmıyor” sorusuna cevap veren Çetin, “Mutlaka seçimi kazanacak aday gerekiyor. Bu seçimin dönüşü yok. Herhalde daha karar vermediler. Büyük bir parti CHP, bir araya getiren CHP. Genel başkanın olması lazım. Mutlaka kazanacak adamın Kılıçdaroğlu olduğuna inanıyorum. Çok kişinin ismi zikrediliyor. 6’lı partilerden diğer 5 partinin seçmeni desteklemezse bu kusur olur. İYİ Parti bugün yoktu CHP olmasaydı. O parti güçlükle kuruldu. Son seçime katılmasaydı o parti yok olurdu. Bunu herkesin bilmesi lazım” ifadelerini kullanarak CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekilini hatırlattı. İYİ Parti’den bahsedildiği sırada CHP’li Alp Karaosmanoğlu “Yeterli faşistler vardı bir tane daha faşist çıktı aramıza” ifadelerini kullandıİl Başkanı Yıldızlı ise , “Çok büyük birliktelik var İYİ Parti ile CHP arasında. Bu seçimi kazanacağız” dedi.